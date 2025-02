Este domingo se corre en Levittown el 10K-5K Llanero, el cual se realiza en la reconocida Ruta del Encanto.

Superando nuevamente las expectativas de participación, las inscripciones ya cerraron con un total de 2,300 participantes. Así lo dio a conocer el primer ejecutivo municipal de Toa baja, Betito Márquez Garcia, junto al Comité Organizador, quienes destacaron que el número de corredores y caminantes que llegan hasta la costa toabajeña para ser parte del evento ha estado en crecimiento exponencial desde su primera edición.

La carrera saldrá a las 6:30 de la mañana de la carretera PR-165, cerca de la entrada de Punta Salinas, y recorrerá esa vía hasta la entrada de Palo Seco para regresar al Balneario Punta Salinas. En el caso del 5K, el disparo de salida será a las 6:50 de la mañana.

“Como anfitriones estamos más que contentos y entusiasmados de recibir en la Meca del Fondismo a los participantes y visitantes de una de las carreras más esperadas, por su impresionante ruta, que es atractiva, cómoda y agradable, lo que la hace apta para todo tipo de corredor o caminante”, sostuvo Márquez García.

“Con este tipo de eventos reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y la recreación, así como con brindar oportunidades de esparcimiento y de ejercicio al aire libre para promover una mejor calidad de vida bajo el concepto de Salud Llanera”, añadió.

Esta es la segunda carrera de las seis que componen el circuito en Toa Baja, que de ser completado, confiere al participante la Medalla Lanera. El resto de las carreras son el Toa Baja Maratón 42K , el 10K Abraham Rosa, La Milla Llanera, las 16 Millas de Sabrina y el 21K Che Márquez.

El 10K-5K Llanero se corre en la Carretera 165 desde la entrada al Balneario Punta Salinas y la entrada de Palo Seco y de vuelta al balneario. ( Suministrada )

De hecho, según se dio a conocer, esta edición se le dedica al laureado fondista Álvaro Abreu, oriundo de República Dominicana y residente en Puerto Rico hace más de una década, quien fue el ganador de la primera edición del Toa Baja Maratón.

El promotor y productor del evento, Gilberto Ramos, relató con alegría la satisfacción que hay al ver la carrera crecer.

“Llevamos tres años teniendo un “sold out” de este evento, incluso cuando hemos establecido proyecciones de aumento y logística hacia el crecimiento de la carrera. Esto sin duda, es el resultado de establecer los enfoques correctos en la experiencia del corredor, acercamiento a grupos de corredores, influencers y clubes de corredores que han vuelto a disfrutar y confiar de una organización de altura, lograda gracias a nuestros patrocinadores y al excelente componente municipal de Toa Baja”, dijo Ramos.

“Muchos corredores vienen en busca de La Medalla Llanera y eso establece un nuevo reto en lo que queremos ofrecer como organizadores. Este año hemos añadido la transmisión en vivo de la carrera a través de la página del evento y la página del municipio. Nos retamos a traer cosas nuevas todos los años que gusten a nuestro corredor y a sus familiares”.

Mientras tanto, el productor asociado y director técnico de la prueba, José “Joe” Laboy, destacó que se mantiene la certificación internacional de medición por la “World Athletics”.

“La certificación de ambas rutas, nos abre puertas a que corredores elites puedan utilizar nuestro evento como parte de sus cualificaciones internacionales. Y aunque organizamos un evento para caminantes, joggers y corredores, esto valida nuestro enfoque en lograr un evento competitivo para el amante del fondismo”.

“Se ha aumentado los premios, hemos sido más creativos en la experiencia de salida, voluntarios, oasis y la llegada, al igual que coordinamos un ‘Shake Out Run’ con Diego Run el sábado a las 7:00 am para esos corredores que desean calentar y liberar tensión un día antes de la carrera. No dejaremos de innovar”.

Se explicó además que la entrega paquetes con la camisa oficial y el número de participación se llevará a cabo el viernes, 23 y sábado, 24 de febrero en la Pista Atlética Marie Lande Mathieu, de Levittown, en horario de 1:00 a 6:00 pm y de 10:00 am a 5:00 pm, respectivamente.

Como ya es usual en este evento, se coordinó un amplio despliegue de seguridad y de personal de emergencias médicas. El cierre total de la carretera PR-165 el día del evento será desde las 5:00 am. A partir de las 7:00 am habrá una Fiesta Llanera en la tarima ubicada en el Balneario y la premiación está pautada para las 8:00 am.

Los premios en las diversas categorías, que incluyen masculino y femenino de 16 años en adelante, toabajeños y silla de ruedas, sobrepasan los $10,000. Los interesados en obtener información adicional, pueden acceder a las redes sociales de la carrera o a www.10kllaneropr.com