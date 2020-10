El alcalde mayagüezano José Guillermo Rodríguez anunció este lunes que apoya la idea de solicitar la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, que quedaron desprovistos de una cuando Panamá la entregó por problemas económicos.

“A mí no me tienen que convencer, yo soy deportista y reconozco del deporte no solo su efecto transformador del ser humano, sino ya reconocida como herramienta en el desarrollo económico. De modo que después de Mayagüez 2010 y sus aportaciones a la economía, este nuevo escenario es real y tiene mi total apoyo y respaldo”, expresó el alcalde en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

La gestión para pedir la justa multideportiva regional es analizada por la Fundación Mayagüez 2010, organismo que se creó tras la culminación de los Centroamericanos de ese año. El grupo ausculta -entre otras cosas- cómo manejarían el alojamiento de las cerca de 6,000 personas que llegarían al país para participar de los Juegos. En ese sentido, han hecho contacto con líneas de crucero para que sirvan como albergue a los atletas. Esta alternativa ha sido utilizada en otros eventos de esta envergadura, como fue el caso de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

La idea de albergar nuevamente esta competencia también es apoyada por otros alcaldes de la zona, como los ejecutivos municipales de San Germán, Hormigueros, Cabo Rojo y Quebradillas. En entrevista con El Nuevo Día, manifestaron que este tipo podría ayudar a las economías de sus pueblos además de darles un respiro a los ciudadanos que han sufrido con las calamidades causadas por los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del coronavirus.

Puerto Rico ha celebrado tres ediciones de los Juegos Centroamericanos: San Juan 1966, Ponce 1993 y Mayagüez 2010.

Los Comités Olímpicos Nacionales que interesen solicitar la sede de los próximos Centroamericanos tienen hasta el 15 de noviembre para hacerlo, informó Sara Rosario, presidenta de la Comisión de Nuevas Sedes de Centro Caribe Sports, entidad que antes era conocida como la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odepa) y que organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Comité Olímpico de Panamá entregó la sede en julio pasado luego que el gobierno de ese país retirara su apoyo económico en medio de la emergencia del coronavirus.