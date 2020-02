Las expresiones ‘Atángana’, ‘Por poquiiiito’, ‘Atracamatraca’ y ‘Dale que no soy yo’, en la voz de Hugo Savinovich, son familiares para los fanáticos de la lucha libre profesional.

Y el sábado 15 de febrero en el Centro de Convenciones de Puerto Rico el singular estilo que ha hecho famoso a Savinovich, será la atracción especial de la competencia de videojuegos ‘Winter Clash 2020’.

“Es un mundo que se presta a lo que yo hago por la energía que hay. Aunque ellos no lo hacen físicamente, éstos ‘gamers’ batallan a través de unos videojuegos y parte de lo que se va a hacer son experiencias en videos de lucha, así que es como unir la parte mía de la lucha libre con la estrategia, la habilidad de éstos muchachos que están buscando llegar a ser los campeones del ‘Winter Clash 2020’”, dijo Savinovich a Primera Hora sobre su participación en el evento.

PUBLICIDAD

El exluchador y manejador de lucha libre que actualmente es narrador y promotor en ese espectáculo, dijo sentirse emocionado por su incursión en los ‘Esports’.

“Yo estoy emocionado porque en los Estados Unidos esto es una fiebre que está haciendo a los chamaquitos millonarios. Hay una tendencia a convertir esto ya a nivel de Olimpiadas. Hay dinero, hay una fiebre y hay mucha emoción. Y muchos de los campeones de nosotros de lucha libre están también compitiendo en esto”, agregó.

Es la fiebre de los videojuegos con el ‘Atángana’ del ‘Hijo de Doña Mélida’. Va a haber un ring de lucha donde van a ser las finales del campeonato -Hugo Savinovich / Narrador

Hugo Savinovich ve similitudes entre la lucha libre y los ‘esports’ . (VANESSA SERRA DIAZ)

En el primer gran evento de ‘gamers’ del 2020, estarán participando varios de los más experimentados jugadores, incluyendo al campeón CapCom 2017 Saúl Mena y el Red Rooster Team.

La competencia dará inicio a las 10:00 a.m. y tendrá premios en metálico para los ganadores. La entrada para los espectadores es libre de costo. Para registrarse para jugar se puede acceder al portal https://smash.gg/tournament/winter-clash-puerto-rico-2020.

Savinovich estará desde que inicie el evento hasta que finalice compartiendo con el público y narrando los combates finales.

“Es la fiebre de los videojuegos con el ‘Atángana’ del ‘Hijo de Doña Mélida’. Va a haber un ring de lucha donde van a ser las finales del campeonato. Tan pronto comience yo arranco y voy a estar compartiendo con el público y narrando. Ese es mi estilo, me gusta estar en la parte interactiva con la gente. De ahí yo no me voy hasta que tengamos los triunfadores y yo termine narrando la aventura del Winter Clash 2020’”.

Savinovich quien combina su trabajo en la lucha libre con su ministerio con el que viaja por toda Latinoamérica y Estados Unidos, dijo que le gustan los videojuegos pero como espectador.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa con los panas míos que juegan, es que una vez que tú le metes mano a esto, es como que no lo puedes soltar y yo no tengo el tiempo. Ahora, sí me gusta sentarme y verlos jugar, me entretiene. Pero yo me conozco y sé que si le meto mano, el reto va a ser mejorar y para mejorar tienes que meterle mano”, dijo el que fuera conocido en sus tiempos de luchador y manejador como ‘La ferretería ambulante’ y ‘El muñecazo’.