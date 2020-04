La World Athletics informó hoy que abrió una nueva ventana de clasificación para los pospuestos Juegos Olímpicos.

La nueva ventana de clasificación será entre entre el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, informó la World Athletics, antes llamada la Federación Internacional de Atletismo o IAAF.

Los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón ahora están en calendario para comenzar el 23 de julio de 2021.

La nueva ventana de clasificaciones es mucho más corta que la original. La fecha original era de mayo de 2019 a junio de 2020. Pero World Athletics está considerando en su nueva ventana los meses en que ya hubo clasificaciones y calculó que el nuevo periodo de clasificación es cuatro meses mayor que el original.

La World Athletics no hará eventos clasificatorios hasta diciembre por la emergencia del coronavirus. La ‘veda’ no se debe confundir con que no habrá hasta diciembre eventos de atletismo.

Olympic qualification period suspended until 1 December 2020. — World Athletics (@WorldAthletics) April 7, 2020

Los atletas que están clasificados mantienen ese estatus, dijo la World Athletics. Puerto Rico tiene cuatro atletas clasificados, encabezados por el semifondista Wesley Vázquez.

La Isla tiene al menos una decena de atletas que buscan marcas o tiempos mínimos en la nueva ventana de clasificación.