El boricua Joel Martínez se embarcó este lunes oficialmente en la travesía de su vida.

Martínez inició uno de sus tres trayectos de la exigente carrera de vela Clipper Round the World, una competencia internacional que desafía las condiciones climáticas extremas con una larga duración en el mar. El evento pone a prueba tanto la destreza como la fortaleza mental de sus tripulantes.

La carrera, que comenzó a las 4:00 p.m. (hora de la isla) en Uruguay, reunirá a embarcaciones de todo el mundo en un recorrido que en su totalidad podría circunnavegar el planeta.

Martínez participará de tres rutas: de Uruguay a Sudáfrica, de Sudáfrica a Australia, y finalmente de China a Washington.

“La embarcación Temerario acompañará el inicio con sus cañones”, compartió el criado entre las montañas de Barranquitas y Aibonito a Primera Hora , días antes de zarpar.

“(Siento) emoción y dudas. Dudas porque no sé exactamente lo que me espera, si tengo toda la ropa que necesitaré ni cuando difícil será el clima. No hay tiendas en el camino, si me hago daño, no hay muchas opciones para bajarme del yate. Emoción por el viaje, por la aventura y la curiosidad de lo que me espera”, agregó.

Durante las primeras 3,455 millas náuticas de Uruguay a Sudáfrica, que equivale a casi tres semanas, Martínez permanecerá en el yate, sin contacto directo con sus seres queridos, quienes podrán seguir su progreso a través del Race Viewer, la plataforma digital que monitorea la posición de cada embarcación en tiempo real.

Esa distancia, asegura, solo refuerza su conexión emocional con los suyos. “El viaje acentúa el sentimiento de conexión hacia ellos”,

Entre tanto, en su cabeza, Martínez lleva presente sus raíces boricuas. Su identidad indicó, la refleja en una Monoestrellada que ordenó y diseñó para llevar en su hombro derecho.