La octava edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se disputará en el Grand Reserve Golf Club en Puerto Rico, del 12 al 15 de enero de 2023, marcando la primera edición del LAAC que se llevará a cabo en Puerto Rico. Los organizadores del campeonato hicieron el anuncio hoy durante el LAAC 2022 que se lleva a cabo actualmente en Teeth of the Dog de Casa de Campo en La Romana, República Dominicana.

Fundado por The Masters Tournament, The R&A y la USGA, el LAAC se estableció para desarrollar aún más el golf amateur en América del Sur, América Central, México y el Caribe. El evento se traslada anualmente a los mejores campos de América Latina y muestra el creciente talento del deporte en la región. Los competidores anteriores notables incluyen al campeón LAAC 2018 Joaquín Niemann de Chile y Sebastián Muñoz de Colombia, quienes han obtenido victorias en el PGA Tour.

El campeón del LAAC de 2023 recibirá una invitación para The Masters de 2023 en el Augusta National Golf Club y una exención para el 151st Open en el Royal Liverpool. El ganador también recibe exenciones completas para el Amateur Championship, el US Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el que sea elegible y está exento de participar en la etapa final de clasificación para el 123.º The Open US en Los Ángeles Country Club. Los subcampeones estarán exentos de las etapas finales de clasificación para el 151.º The Open y del 123.º U.S. Open Championship.

“Nos sentimos honrados y complacidos de ser anfitriones del 2023 Latin America Amateur Championship, a celebrarse en el Grand Reserve Golf Club en Río Grande, Puerto Rico. La confianza y el compromiso de The Masters, R&A y la USGA en Puerto Rico no tienen precio y se agradecen sinceramente. Este evento de clase mundial continuará poniendo a Puerto Rico en la mente de la comunidad mundial de golf, al mismo tiempo que realzará el deporte entre nuestros jugadores jóvenes y aficionados”, dijo Sidney Wolf, presidente de la Puerto Rico Golf Association.

“Estamos increíblemente emocionados de colaborar con The R&A, el Masters Tournament y la USGA como anfitriones del Latin America Amateur Championship 2023″, dijo Rafael Rovira, Gerente General de Grand Reserve Golf Club. “Grand Reserve Golf Club será una prueba desafiante y estamos ansiosos por mostrar nuestro lugar de clase mundial a los mejores aficionados de América Latina”.

Por primera vez, Grand Reserve Golf Club será sede del campeonato. Diseñado por Tom Kite, Grand Reserve Golf Club se encuentra en la costa noreste de la isla y tiene vista al Bosque Nacional El Yunque y varias lagunas. El campo ha albergado el Puerto Rico Open del PGA Tour anualmente desde 2008 y albergará en abril el 2022 U.S. Women’s Amateur Four-Ball, marcando la primera vez que un campeonato de la USGA se lleva a cabo fuera de los Estados Unidos continentales.

En 2015, Matías Domínguez de Chile ganó el campeonato inaugural por un golpe en Pilar Golf en Argentina. Paul Chaplet de Costa Rica capturó el título de 2016 en Casa de Campo en la República Dominicana. En 2017, Toto Gana triunfó en el primer desempate del LAAC en el Club de Golf de Panamá, convirtiéndose en el segundo ganador del campeonato proveniente de Chile. Al año siguiente, Joaquín Niemann, entonces el aficionado número 1 del mundo, continuó el dominio de Chile en el LAAC cuando ganó en su ciudad natal de Santiago en el Prince of Wales Country Club. Álvaro Ortiz se convirtió en el primer campeón LAAC de México en su quinta y última aparición en 2019, cuando el evento regresó a Casa de Campo por segunda vez, mientras que Abel Gallegos de Argentina capturó el título de 2020 en su debut en el campeonato en El Camaleón de Mayakoba en Playa del Carmen, México. El campeonato de 2021 fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19 antes de regresar a Casa de Campo en 2022.