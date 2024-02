Arecibo. Los participantes de las rondas finales de las respectivas ramas del Circuito Nacional de la Federación de Surfing de Puerto Rico quedaron definidas.

El evento se lleva a cabo en La Marginal en Arecibo, justo donde también serán los World Surfing Games a partir del 22 de febrero.

En categoría abierta de la rama femenina, en el primer ‘heat’ Annabella López registró una puntuación de 7.83. Le siguió Mia Calderón Marchán con 6.84.

En el segundo ‘heat’, Jolari Carreras recibió una puntuación de 11, mientras que Miamar Soto Pérez terminó con 5.57. Las cuatro clasificaron para la final del domingo que comenzará a las 8:00 a.m.

PUBLICIDAD

En la fase semifinal de ‘open bodyboard’ de la rama masculina, Rubén Quiñones registró 10.66 en el primer ‘heat’. Sebastián Lourido Rodríguez hizo 8.16 y Ezequiel Valencoa Román 4.40.

El israelí Ido Hajaj aparece aquí en una ejecución realizada durante el evento que permitió participación de surfers que están en Puerto Rico para participar a partir del 22 de febrero en el Mundial de Surfing. ( Alejandro Granadillo )

El segundo ‘heat’ fue dominado por Milton Montalvo con una puntuación de 12.50. Abner de Arce Vento le siguió con 11 y Nicolás Barreras 5.20. Los cuatro cuatro mejores competidores estarán en la final del domingo desde las 10:15 a.m.

Los cuartos de final en la categoría ‘open drop knee’ comenzarán a las 11:23 a.m. La final femenina de ‘open bodyboard’ será entre Anais Mendoza y Luz Grande a partir de las 10:36 a.m.

La final en la categoría Sub 18 será disputada entre Ido Hajaj, quien tuvo la mejor puntuación con 12.66, Joey Biasotto, Lucas marín y Esteban Otaño.

Mia Calderón levanta las manos al ser presentada al público. ( Alejandro Granadillo )

En la Sub 16. los cuatro finalistas erán Adrián Negrón, Alan Selsby, Ryan parkinson y Dylan Bradshaw. Por último, Miamar Soto Pérez, Mya Kuzmovich, Ema Cruz Hayashi y Sinaí Soto Pérez clasificaron a la final de Sub 18 femenino, mientras que Amari Moore, Soto Pérez, Hayashi y Kuzmovich también participarán en el cierre de Sub 16.