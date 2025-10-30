Lausana, Suiza. El Comité Olímpico Internacional y Arabia Saudí cancelaron su acuerdo de 12 años para la celebración de los Juegos Olímpicos de Esports en la capital saudí, Riad.

El COI dijo el jueves que acordaron “mutuamente poner fin a su cooperación en los Juegos Olímpicos de Esports.”

“Al mismo tiempo, ambas partes están comprometidas a perseguir sus propias ambiciones en materia de esports por caminos separados”, agregó el comunicado del ente rector del deporte olímpico

El acuerdo entre la institución y el gobierno saudí se confirmó en la víspera de los Juegos Olímpicos disputados en París el verano pasado.

Es un inusual fracaso de un proyecto deportivo respaldado por Arabia Saudí, que es una parte fundamental del plan Visión 2030 impulsado por el príncipe heredero, Mohammed bin Salman.

Arabia Saudí ya alberga la Copa del Mundo de Esports, que incluye videojuegos de acción como Call of Duty y Street Fighter, lo que siempre ha supuesto un problema para el COI a la hora de dar su respaldo.