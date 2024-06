El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) no incluyó este jueves, en la presentación de los abanderados a París 2024, a los nadadores Kristen Romano y Yeziel Morales en la lista de atletas clasificados a los Juegos Olímpicos, y su presidenta Sara Rosario dijo luego de la actividad que solamente los omitieron por protocolo, porque ambos están clasificados.

“Lo que pasa es que estamos esperando la confirmación final de World Aquatics. Están seguros que van a clasificar, pero hay un proceso que hacer. Llenamos ayer un formulario de Universalidad, que se somete a la World Athletics, que nos confirma el 3 de julio”, dijo Rosario.

Ambos atletas fueron informados sobre su clasificación a París 2024 por el Copur y su Federación Puertorriqueña de Natación en esta semana. Ambos clasificaron por el criterio de Universalidad, uno que garantiza representantes de todas las regiones deportivas del mundo.

Ambos aparecen en los listados de World Athletics como clasificados en las pruebas que nadarán en París 2024, según confirmó este diario. Romano nadará 200 metros combinados, mientras que Morales competirá en los 200 metros espalda.

La presidenta dijo se trata de una omisión puramente protocolar.

“Ellos están clasificados. Simplemente hay que hacer el proceso”, dijo.

¿Por qué no esperaron por el baloncesto masculino?

Por otro lado, la presidenta argumentó que el Copur no pudo esperar a que finalizara el periodo de clasificación de baloncesto masculino para escoger el abanderado varón por lo prolongado del periodo.

La clasificación de baloncesto se define el 7 de julio. El Copur escogió este jueves como abanderados a la vallista Jasmine Camacho Quinn y al luchador Sebastián Rivera.

“El día 8 de julio, en que baloncesto finaliza el proceso de clasificación, es muy tarde. Los comité olímpicos no pueden esperar a la última semana para escoger a sus abanderados. En el caso de Jasmine y de Sebastián, ambos eran candidatos sólidos. Queríamos esperar, pero no al día 8. Es cuestión de logística, de calendarios, y no siempre podemos hacer las cosas como nos hubiese gustado hacerlo”, dijo.