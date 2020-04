El Comité Olímpico de Puerto Rico está haciendo su parte para mantener motivados y enfocados en sus atletas en estos tiempos inciertos.

Con entrenamientos físicos, sicológicos y de nutrición por remoto, personal profesional del Copur en esas áreas está en contacto y supervisando a sus atletas con tres objetivos: enfoque, motivación y facilitamiento de equipo.

“Queremos que no pierdan su estructura, que el control de peso sea una prioridad y que estén en ‘modo’ de juego; que sigan visualizando su juego”, dijo el director de gimnasio del Comité Olímpico de Puerto Rico y preparador físico, Patricio Chutney.

“Queremos que se mantengan para cuando se habrán las compuertas de las competencias estén en una posición favorable”, agregó.

PUBLICIDAD

Chutney trabaja en compañía con la terapeuta Daylín Chacón y la nutricionista Carmen Nevárez para hacer sesiones remotas con los atletas, incluyendo algunos que están en el exterior.

Ayer, Chutney hizo un entrenamiento remoto con el velerista Quique Figueroa, las boxeadoras Stephanie Piñeiro, Ashleyann Lozada y la voleibolista de playa María González. El entrenamiento fue individualizado aunque cada uno podía interactuar al grupo por la aplicación Zoom que los conectó.

Lozada comentó a la prensa que se conectó con el entrenamiento y que no ha perdido la motivación con el pasar del tiempo en la cuarentena. Algunos atletas se han visto desmotivados según se alarga la cuarentena, la que comenzaron con ímpetu de seguir trabajando para lograr sus metas.

“Por mi parte no me he afectado porque he tenido este apoyo. No he perdido el enfoque gracias a ellos (Copur)”, dijo Lozada.

Los entrenamientos físicos duran aproximadamente una hora y comenzaron el 23 de marzo, según dijo Chutney.

La gran mayoría de los atletas de Puerto Rico está en espera de que reanuden las competencias que le servirán para clasificar los pospuestos Juegos Olímpicos Tokio 2020.