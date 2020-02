La presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, dijo hoy martes en conferencia de prensa que le solicitó a la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, que le deje saber a la brevedad posible cuándo el olimpismo boricua recibirá la totalidad de los $8 millones de dólares que liberó la Junta de Control Fiscal para la preparación de sus atletas, entre otros usos.

Rosario precisó que el Copur recibió los primeros $2 millones consignados hace dos semanas y que Sánchez Parés le anticipó que los próximos $2 millones llegarán esta semana.

“Le dije (a Sánchez Parés) que para nosotros es importante saber, para marzo o abril, qué realmente va a pasar con los otros $4 millones”, dijo Rosario en una conferencia de prensa en que el Copur hizo una actualización sobre la delegación que representará a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La presidenta dejó entender que no bajará la guardia con el gobierno hasta que reciba la totalidad de los fondos liberados porque teme a que parte de ese dinero no esté disponible si no es entregado antes de que concluya el corriente año fiscal en junio.

“Necesito que lleguen antes de junio porque de lo contrario me dicen que, al igual que los $14 millones que no llegaron, que no están disponibles”, dijo Rosario.

El gobierno tiene una deuda con el Copur de años fiscales anteriores, cuando nunca recibió la totalidad de los $8 millones anuales que le corresponden por ley.

Esos fondos públicos son usados por el Copur para la preparación de sus atletas en los eventos de ciclo olímpico, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Olimpiadas. Actualmente, más de 89 atletas se están preparando para participar en clasificatorios hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Rosario alertó que le dará a Sánchez Parés el tiempo necesario para una nueva comunicación sobre el curso de los fondos antes de ir a tocar otras puertas.

“Voy a dar un tiempo prudente y, de no tener respuesta ninguna, volveré a tocar las puertas que usualmente he tocado. No descarto nada, como volver a tener una reunión con la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), volver a reunirse con OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). Voy a darle el espacio a ella para que siga trabajando”, dijo.