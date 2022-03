Las gestas de los atletas nacionales y las contribuciones de personalidades del deporte fueron reconocidas este domingo en la tarde en la edición número 55 de la Premiación Olímpica, que se llevó a cabo en el hotel Sheraton del Distrito de Convenciones.

La actividad organizada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) contó con la presencia de atletas como la campeona olímpica Jasmine Camacho-Quinn y el campeón nacional del evento de heptatlón bajo techo de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), Ayden Owens. Ambos atletas fueron premiados por sus ejecutorias en la pista.

Camacho-Quinn también recibió el premio como la Atleta del Año.

La gala también reconoció la trayectoria del exentrenador nacional del equipo masculino de gimnasia, José “Cano” Colón, que contó con la presencia de algunos de los miembros de los “Golden Boys”, como Luis “Tingui” Vargas, Luis Rivera, Alexander Rodríguez, Reinaldo “Canito” Oquendo y Tommy Ramos. Igualmente, se reconoció a los entrenadores Eladio Afanador (tenis de mesa), John Coghlan (atletismo) y Jerilyn Edwards (bolos).

“Esto (reconocer a los atletas) es importante por demás. El que ellos tengan la oportunidad de recibir su premio hoy es motivo de regocijo. Aunque hay muchos que no pueden estar, es motivo de celebración”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario, quien destacó que esta actividad tuvo que atrasarse por causa de la pandemia de COVID-19.

De hecho, esta edición de la gala que honra las ejecutorias de los atletas nacionales estaba pautada para celebrarse el 22 de diciembre pasado. Sin embargo, tuvo que ser pospuesta tras el repunte de casos de coronavirus que experimentó el país en ese periodo.

“Estoy contenta con el grupo de atletas que será reconocido. Hay atletas que están en un buen momento de su carrera. Muchos de ellos en sus primeras participaciones en Juegos Olímpicos, así que todavía les queda mucho millaje, y que puedan recibir este reconocimiento del Comité Olímpico hasta cierto punto los compromete más en querer volver y que en la próxima premiación puedan ser reconocidos nuevamente, como muchos atletas que han sido reconocidos de manera consecutiva”, añadió Rosario, quien en su mensaje a los presentes destacó los escollos que el COVID puso en el deporte.

El reconocimiento fue bien recibido por los homenajeados, que compartieron animadamente en un cóctel antes de comenzada la actividad formal. Uno de ellos fue Owens, quien expuso que había podido compartir con algunos colegas atletas, como con Camacho-Quinn.

“Me siento bendecido de cada oportunidad que tengo de venir a Puerto Rico. Es un honor recibir este reconocimiento”, apuntó el especialista en eventos múltiples.

Mientras, la surfer Havanna Cabrero reconoció sentirse muy honrada de ser reconocida como representante de su deporte.

“Me siento bien orgullosa de poder representar el deporte del surfing en la comunidad olímpica. Sobre todo, que nos estén dando el reconocimiento, ya que es un deporte olímpico. Estoy muy contenta de que me hayan seleccionado”, manifestó la deportista.

El evento le fue dedicado de manera póstuma al licenciado Fernando Olivero Barreto, quien fue asesor legal del Copur, así como de varias federaciones. El mensaje de reconocimiento lo ofreció Jaime Lamboy, quien fuera el pasado director del Departamento de Alto Rendimiento del Copur y actual director División Legal de la FIBA.

Reunión de los Golden Boys

Además de reconocer las gestas de los atletas, la gala propició la reunión del exentrenador de gimnasia Cano Colón y sus “muchachos” de los Golden Boys. Colón decidió retirarse luego de fracturarse el húmero de su brazo derecho al recibir un golpe de uno de sus atletas durante un entrenamiento en barras paralelas.

“Estoy sorprendido de que me hayan elegido porque veo que hay muchas personas que también pudieran ser reconocidas. Es un honor, y que mis muchachos estén conmigo compartiendo, que no me lo esperaba, es un privilegio”, dijo Colón, quien guió a los equipos masculinos que ganaron medallas de oro para Puerto Rico en Juegos Centroamericanos y del Caribe así como en Juegos Panamericanos, además de haber llevado a competidores a seis Juegos Olímpicos consecutivos.

Al referirse al extécnico, Tingui Vargas y Canito Oquendo describieron a Colón como una figura paterna a la que le deben mucho.

“Esto contento y alegre de poder estar aquí con Cano. Es bien merecido. Cano es sinónimo de gimnasia. Esto es lo menos que se merece. Mucho de lo que tenemos hoy en día es gracias a Cano. Además de entrenador, Cano ha sido como un padre. De la misma forma que él estuvo para nosotros en nuestros triunfos, aquí estamos nosotros para él”, estipuló Vargas.

“Cano fue como un papá para mí”, manifestó Oquendo. “Gracias a él hice gimnasia. Hubo muchos obstáculos en el camino. Gracias a él, yo me he encaminado en la gimnasia”, añadió el ahora entrenador de gimnasia artística en el Albergue Olímpico.

Vargas destacó que Colón tenía la habilidad de sacar lo mejor de cada uno. Mientras, Oquendo recordó momentos graciosos, como cuando en un acuartelamiento se comió “como cinco chuletas y tuvimos que llevarlo al hospital. Después de ahí, llegaron las papas con zanahoria”.

Otro de los Golden Boys, Luis Rivera, también tuvo palabras halagadoras para Colón. “Para mí siempre es un honor estar al lado de Cano. Él nos guió por muchos años. Yo estoy más que agradecido de lo que hizo por nosotros”.