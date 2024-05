El boxeador Iván Calderón, el esgrimista Jonathan Peña González y el judoca Carlos Santiago, y los medallistas internacionales, el luchador Edgardo López, el taekwondoista Luis Colón III y el karateca Omar Correa fueron reconocidos el domingo en Gurabo por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) durante la celebración de la cuarta edición del evento deportivo Tierra de Combates.

La presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez, estuvo presente en el evento celebrado en el Coliseo Fernando ‘Rube’ Hernández de Gurabo y reconoció el legado de estos deportistas que representaron dígnamente a Puerto Rico en distinto escenarios.

“Ustedes son parte esencial de nuestro legado deportivo. Cada uno dejó su huella en su deporte y nos llenaron de logros. Este detalle es parte de sus medallas, historias y datos en su carrera. ¡Gracias por representarnos dignamente!”, dijo la presidenta en un comunicado del Copur.

Tierra de Combates es un evento deportivo que combina bajo un mismo techo, disciplina de combate como boxeo, judo, esgrima, karate, taekwondo y lucha. La cuarta edición llevó a ciento de atletas juveniles en estas disciplina que los homenajeados hicieron en sus carreras.

Peña, quien fue el último esgrimista olímpico boricua en la edición Sydney 2000 de los Juegos, dijo en el reconocimiento que la buenas sensaciones la camaradería y por darle la oportunidad de agradecer nuevamente a su equipo que también lo ayudó a ser un triple medallista en Juegos Panamericanos.

“Me siento excelente. Pareciera que no ha pasado el tiempo, porque los muchachos reciben a uno con el mismo cariño e igual que el COPUR, que reciben con ese cariño. Este reconocimiento no solo requiere de un equipo de trabajo, todo el mundo está dispuesto a trabajar. No lo he hecho solo. Todo un conjunto con entrenador, familia, federación y agencias de gobierno”, dijo.

Iván Calderón, aqui en los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999. ( Xavier J. Araujo )

Antes de ser un campeón mundial profesional, lo que le llevó a ser elegido recién al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Calderón representó a Puerto Rico en todo el ciclo olímpico del 1998-2000, incluyendo los Juegos Olímpicos Sydney 2000 en donde también representó Miguel Cotto. Fue medallista de los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maracaibo 1998, detalló el Copur.

Santiago fue judoca olímpico en los Juegos Olímpicos Sídney 2000. Posee cuatro medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe: una de oro, una de plata y dos de bronce producto de su participación en Maracaibo 1998 y Mayagüez 2010. Tuvo participación en Juegos Panamericanos, eventos mundiales continentales y regionales de su deporte, detalló el Copur. Luego de su retiro se dedicó a posicionar la Comisión de Atletas de Alto Rendimiento en las más altas esferas del Movimiento Olímpico, agregó el Copur.

Edgardo Lopez, a la izquierda, logró medallas regionales y continentales en el estilo greco.

López es el carolinense se distingue por sus valores humanos y civiles, además de ser luchador especialista en grecorromana. Tan reciente como el pasado año se despidió por todo lo alto con un quinto lugar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, desafiando los pronósticos de su salud. Fue medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y San Salvador 2023, así como en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, detalló el Copur. Recientemente defendió su tesis de maestría en biología con especialidad en biotecnología molecular en la Universidad Interamericana de Bayamón, abudó el Copur. Su vocación es educar, por lo que es maestro de ciencias dedicado a la investigación. Su legado en la lucha continúa como árbitro.

Colón se convirtió en una inspiración para los atletas de nuestras delegaciones cuando ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y contagió a todos con su frase célebre: “Mi nombre es Puerto Rico y representó a Luis Colón.“ El taekwondoista es un empresario exitoso. Ha puesto a su disposición sus recursos para apoyar la carrera de muchos atletas, abundó el Copur.

Y Correa fue atleta a tiempo completo por Puerto Rico quince años consecutivos y fue la cara del karate do en la isla. Compitió en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe: Maracaibo 1998, San Salvador 2002, Cartagena de Indias 2006 y Mayagüez 201, además de los Juegos Panamericanos Winnipeg 1999 y un sinnúmero de eventos internaciones fuera del ciclo olímpico. Fue el primer atleta en ganar medalla de oro para su deporte en Cartagena 2006. A esa medalla, se suman dos de plata ganadas en San Salvador 2002, detalló el Copur. Actualmente, es parte de los entrenadores nacionales de la Federación de Karate y trabaja en la Fundación Happy Guivers, que tiene un comedor social que impacta a más de 300 familias, abundó el Copur.