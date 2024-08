París, Francia. Luego de probar el oro en dos ediciones corridas de los Juegos Olímpicos, al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), no le cayó mal bajar a la categoría de bronce.

Son medallas, después de todo, dijo la presidente del Copur, Sara Rosario, al acompañar el hecho de la alta competitividad del nivel olímpico, como ocurrió en la final de 100 metros con vallas que definió las medallas por .001 de un segundo.

“No sabe igual. No sabe igual”, repitió la presidenta a preguntas en una reunión con los medios que citó el Copur.

“Pero no deja de tener un buen sabor”, agregó.

PUBLICIDAD

22 Fotos El último atleta boricua activo en las Olimpiadas París 2024, cerró la participación reclamando la segunda medalla de Puerto Rico en la justa.

La medalla de bronce que definitivamente no sabe igual fue la de Camacho Quinn porque la boricua llegó en gran forma a la prueba final y porque su ánimo luego de la carrera así lo decía.

Ahora bien, la medalla de bronce del luchador Sebastián Rivera sí supo mejor que ese metal porque fue ganada de forma dramática, porque el atleta se la disfrutó como si hubiese ganado el oro y fue un cierre enérgico y metálico para Puerto Rico aquí, lo que deja un buen sabor.

Hubo también siete atletas de un total de 12 en deportes individuales y con formato de competencia uno contra uno y eliminación sencilla que cayeron eliminados aquí o que perdieron su ruta al oro ante atletas que eventualmente fueron medallistas. Cinco de esos siete perdieron ante eventuales medallistas de oro.

10 Fotos La boricua ganó la medalla de bronce de los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos.

También estuvo el equipo femenino de baloncesto 5x5 que ganó respeto perdiendo apretado o cuestionablemente sus partidos ante las décimas clasificadas del mundo de Serbia y las cuarta clasificadas mundiales España.

Al Copur también le supo bien ese tipo de ejecuciones.

“Sebastián (Rivera) ganó bronce, pero el único combate que él perdió fue contra el eventual medallista de oro. Eso es perder en buena lid”, dijo usando el ejemplo del luchador.

34 Fotos La boricua dominaba 3-0, pero cayó en los últimos cuatro ante la norcoreana Pyon Song Gyong.

La tenismesista Adriana Díaz llegó a una tercera ronda, fase que no había pisado en dos Olimpiadas previas. El golfista Rafa Campos mejoró su actuación de Tokio 2020 al finalizar en el puesto 30. Hubo marcas nacionales en pista y campo con Gladymar Torres (100 metros planos) y Gabby Scott Puig (400 metros planos).

PUBLICIDAD

Otras ejecuciones de Puerto Rico se quedaron a deber. Rosario afirmó que hubo atletas que pudieron haber obtenido mejores resultados. Pero no le puso nombre y apellido a esos atletas que se quedaron a deber.

Hubo una medalla que Puerto Rico se quedó esperando: la del decatleta Ayden Owens Delerme, quien cerró su primero de dos días de competencia en el segundo lugar, en posición para la plata. Hubo marcas nacionales en pista y campo con Gladymar Torres (100 metros planos) y Gabby Scott Puig (400 metros planos).

9 Fotos Le dio a Puerto Rico su primera victoria en el boxeo femenino de los Juegos Olímpicos, cuando derrotó a kazajana Karina Ibragimova en la ronda de 16.

El luchador Darian Cruz no pudo capitalizar una gran oportunidad en una división de 57 kilogramos que estaba “abierta” para cualquiera de los participantes porque el campeón mundial no pudo participar y el primer clasificado en París 2024 se dio de baja días antes de la competencia por lesión. Además, Cruz fue a repechaje y ahí fue a disputar directo la medalla de bronce porque un luchador no dio el peso.

El ‘skater’ Steven Piñeiro, finalista en Tokio 2020, no pudo pasar de ronda aquí, aunque el público le expresó a los jueces que sí ejecutó para estar ahí.

Natación, velas, tenis de mesa masculino, baloncesto masculino no se dejaron sentir.

Rosario añadió que hubo atletas que tenían pocas oportunidades de ganar porque su posición a nivel internacional así se lo indicaba. Tampoco les puso nombre y apellido a esos atletas. Sí dijo que fue buena su participación para que tuvieran la experiencia de ese nivel en su desarrollo.