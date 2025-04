La modalidad deportiva del CrossFit ha dejado de ser una fiebre pasajera en la isla, y se ha convertido en una disciplina establecida, respaldada por eventos como el Island Fest, que se celebrará el 31 de mayo y 1 de junio en el Complejo Deportivo del Este en Caguas.

La competencia va a su segunda edición certificada por la propia compañía CrossFit, pero esta vez le añadirán el Hyrox, una nueva disciplina en el mundo del entrenamiento físico.

La parte del Hyrox no está avalado por dicha empresa, pero cumple con las normas de la marca, aseguró a Primera Hora por vía telefónica uno de los organizadores del evento, Héctor Martínez.

La lista de encargados de la competición la completan Brian Jafet Ortiz, Kevin Ruemmely, Cristian Bonilla y Francisco Muñiz.

La primera edición del Island Fest se llevó a cabo el pasado verano en las instalaciones de Ecos Sport Park en San Juan. En aquel momento, se incluyó los eventos de tenis de playa y yoga.

“La idea del Island Fest es poder mezclar diferentes deportes en un mismo lugar, dejando nuestra fortaleza, que es el CrossFit, pero dando más opciones a otros atletas y a otras poblaciones para unir más corrillo dentro de un mismo evento. Por eso, nos adaptamos todo el tiempo a lo que está de moda para tratar de subir de nivel”, dijo Martínez, también entrenador certificado en el nivel uno (CrossFit Level 1).

“En el CrossFit, tratamos de ofrecerle algo diferente a la gente, al público de Puerto Rico. Que tengan una opción aquí en la isla y no tengan que estar viajando necesariamente todo el tiempo afuera para obtener buenas experiencias”, agregó.

Fuera de la isla se celebran grandes eventos de esta disciplina como los CrossFit Games, Wadapalooza, Rogue Invitational, Reebok CrossFit Invitational y más.

En Puerto Rico, según Martínez, otros eventos que han sido avalados por la marca lo son Beetle Extravaganza, Sector Games y Jíbaros.

El CrossFit en su particularidad es, además, apoyado por decenas de centros de entrenamientos alrededor del mundo, incluyendo Puerto Rico, llamados ‘boxes’, y una comunidad que crece con el tiempo.

El Hyrox, de otro lado, es practicado por atletas que se le llaman “híbridos”. La tarea de esta modalidad es cumplir con una serie de ocho ejercicios en espacios cerrados, intercalados con un kilómetro de carrera entre cada uno. En el Island Fest, se disputará al aire libre.

“El reto de la competencia”

Para el 2024, el Island Fest se celebró de forma individual. Pero para esta ocasión se pondrá en marcha en grupos de tres desde la categoría abierta, principiante, escalada, intermedia, máster (35 a 39 años), máster (40 años o más) y Rx.

Asimismo, ofrecen una división para niños.

Los niveles están creados de acuerdo a las destrezas de los atletas a participar.

“Los equipos de tres son como parte del reto de lo que es la competencia, pero tiene que ver mucho con la cultura en Puerto Rico, de que el CrossFit se trabaja más en clases”, comentó el además atleta de este deporte desde hace más de cinco años.

“Nuestra competencia no va a tener workouts que no todo el mundo pueda hacer. No, al revés. Estamos buscando workouts sencillos que toda la comunidad pueda registrarse, participar y unir personas. Con esto de los equipos se crean amistades, se crean grupos de trabajo, conoces más gente. Quizás tú tienes una amistad en tu box, pero te hace falta uno y lo consigues en otra comunidad, en otro box”.

Esta será, a su vez, la primera ocasión que se crea la categoría abierta, dirigidas a personas “que quieran tener la experiencia, pero sienten que todavía en la categoría beginner no encuentran su lugar por las destrezas y estándares”.

Las taquillas para el evento están disponibles en Ticketera.

Apostar por el CrossFit

De acuerdo a la propia marca de CrossFit en su portal, la definición de su deporte recae en movimientos funcionales constantemente variados, ejecutados a alta intensidad, adaptados a cualquier persona y combinados con una buena alimentación.

Para Martínez, además, “te aleja de muchas enfermedades”.

“Yo creo que en la era que vivimos, donde hay tanta información, la gente ha logrado hacer conciencia y sabe que el movimiento, el ejercicio, es la opción para mantenerse saludable y cada vez más personas están entendiendo eso”, dijo.

El entrenador agregó que la disciplina en la isla se encuentra en restructuración debido a que por la pandemia del Covid-19 el crecimiento pausó.

“Yo entiendo que ahora estamos buscando reconstruir y volver a traer toda esa población nuevamente el CrossFit como deporte”, sentenció Martínez.