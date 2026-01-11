El dominicano Álvaro Abreu Martínez se convirtió este domingo en el bicampeón del Maratón de Toa Baja, al imponerse en la segunda edición del evento con tiempo oficial de 2:16:05.

La carrera contó con la participación de más de 1,200 corredores y participantes.

En la rama femenina, la etíope Werkuha Getachew Voldemanuel dominó la competencia con registro de 2:36:09, estableciendo el mejor tiempo femenino del evento.

El segundo y tercer lugar masculino fueron para los dominicanos Amauri David Rodríguez Grullón (2:25:53) y el puertorriqueño Kevin Burgos Collazo (2:30:06).

Burgos Collazo fue el mejor corredor boricua en la edición 2026.

En la categoría femenina, el podio lo completaron las kenianas Kellen Mukani WaiThira, segunda con 2:45:51, y Leah Jebiwot Kigen, tercera con 2:52:03.

El evento volvió a distinguirse por incluir la modalidad de relevos en un maratón de 42 kilómetros, con equipos de dos y hasta ocho integrantes.

En la categoría Mixto de relevo, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, completó el recorrido junto a la fondista puertorriqueña Beverly Ramos, finalizando en la séptima posición con tiempo oficial de 3:38:53.

“Este segundo Maratón de Toa Baja superó nuestras expectativas. Logramos convocar a más de 1,200 corredores, contar con atletas élite internacionales y ejecutar una logística sólida. Agradezco especialmente a Beverly Ramos, así como a los voluntarios, al equipo organizador, a las agencias de seguridad y a todos los ciudadanos que hicieron posible este 42K”, expresó Márquez García.

La carrera está certificada por la World Athletics y es clasificatoria para el Maratón de Boston. Además, forma parte de las seis carreras del circuito establecido para obtener la Medalla Llanera, la cual comenzó a entregarse a quienes completaron la carrera.

De acuerdo al alcalde, los premios superaron los $70,000.