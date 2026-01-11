El dominicano Álvaro Abreu revalida como el campeón del Maratón de Toa Baja
En la rama femenina, Werkuha Getachew Voldemanuel dominó la carrera.
El dominicano Álvaro Abreu Martínez se convirtió este domingo en el bicampeón del Maratón de Toa Baja, al imponerse en la segunda edición del evento con tiempo oficial de 2:16:05.
La carrera contó con la participación de más de 1,200 corredores y participantes.
En la rama femenina, la etíope Werkuha Getachew Voldemanuel dominó la competencia con registro de 2:36:09, estableciendo el mejor tiempo femenino del evento.
El segundo y tercer lugar masculino fueron para los dominicanos Amauri David Rodríguez Grullón (2:25:53) y el puertorriqueño Kevin Burgos Collazo (2:30:06).
Burgos Collazo fue el mejor corredor boricua en la edición 2026.
En la categoría femenina, el podio lo completaron las kenianas Kellen Mukani WaiThira, segunda con 2:45:51, y Leah Jebiwot Kigen, tercera con 2:52:03.
El evento volvió a distinguirse por incluir la modalidad de relevos en un maratón de 42 kilómetros, con equipos de dos y hasta ocho integrantes.
En la categoría Mixto de relevo, el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez García, completó el recorrido junto a la fondista puertorriqueña Beverly Ramos, finalizando en la séptima posición con tiempo oficial de 3:38:53.
“Este segundo Maratón de Toa Baja superó nuestras expectativas. Logramos convocar a más de 1,200 corredores, contar con atletas élite internacionales y ejecutar una logística sólida. Agradezco especialmente a Beverly Ramos, así como a los voluntarios, al equipo organizador, a las agencias de seguridad y a todos los ciudadanos que hicieron posible este 42K”, expresó Márquez García.
La carrera está certificada por la World Athletics y es clasificatoria para el Maratón de Boston. Además, forma parte de las seis carreras del circuito establecido para obtener la Medalla Llanera, la cual comenzó a entregarse a quienes completaron la carrera.
De acuerdo al alcalde, los premios superaron los $70,000.