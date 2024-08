París, Francia. La velocista Gladymar Torres corre este sábado en las semifinales de los 100 metros en la misma serie en que corren dos de las velocistas más rápidas del mundo, la jamaiquina Shelly Fraser-Pryce y la estadounidense Sha’carri Richardson.

Correrá en la segunda de tres series semifinales desde las 1:00 p.m.

Su entrenador, Luis López, describió la serie 2 como la ‘De la Muerte’.

“Es una serie complicada, la serie De la Muerte. Clasifican dos nada más. Fuera de Sha’carri y Fraser, después de ahí todo el mundo tiene las mismas posibilidades de avanzar por tiempo basado en lo que vimos en la primera ronda (viernes)”, dijo López.

De las tres series semifinales clasifican ocho atletas a la final. Clasifican los primeros dos lugares de cada serie y los siguientes dos mejores tiempos.

La boricua partirá por el carril 9 de la prueba. Por dentro tendrá en el carril 7 a Richardson, quien han corrido este año 10.71 segundos, y por el 5 de Fraser-Pryce, quien avanzó a la semifinal con un 10.91 segundos.

Torres es solamente la segunda velocista boricua que corre los 100 metros planos en una Olimpiada. La otra lo fue Mayra Mayberry (Barcelona 1992), informó el historiador Carlos Uriarte.

Llega a la semifinal luego de establecer una marca nacional en la primera ronda con un tiempo de 11.12 segundos. Ese tiempo la ubica en el puesto 19 entre las 27 corredoras que avanzaron a las semifinales.

López dijo que no le sorprendería ver a Torres restablecer la marca nacional en las semifinales. Tampoco le sorprendería que su corredora rompiera la barrera de los 11 segundos.

“Es posible”, dijo López sobre hacer otra marca nacional. “Mi expectativa es que corra 11.00. Si rompe en esta carrera la barrera de los 10 segundos no me sorprendería. Yo la entreno y estoy claro de sus capacidades. La práctica es una cosa y la ejecución es otra. Pero la mejoría que he visto en práctica es la misma mejoría que ha tenido en este momento”.