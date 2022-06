Los retos económicos que se manifiestan como secuelas de las emergencias enfrentadas en el país, siendo la más reciente, la pandemia del coronavirus, obligaron una acertada transformación en el Hipódromo Camarero que ha resultado en la atracción de público no necesariamente ligado a la industria del hipismo.

El lugar ya no solo es un espacio para ver carreras de caballos, sino que también integra una oferta gastronómica, corridas nocturnas, música en vivo y otras actividades. Cada uno de estos proyectos e iniciativas fueron capitaneados por la vicepresidenta de Proyectos del Hipódromo, María Cristina Mari García, quien hace 10 años arrancó en la industria al manejar las máquinas tragamonedas que tienen en las agencias hípicas.

“En 2015, agarro lo que es la estructuración, remodelación y el rebranding de lo que es la marca Camarero y llevo trabajando como vicepresidenta desde el 2015. Trabajando todo lo que es la nueva imagen, el nuevo centro de entretenimiento y toda la oferta que se tiene aquí desde esa fecha”, contó Mari García sobre los comienzos de la transformación.

La ejecutiva dijo que, para atraer público, trabajó en una intensa campaña de mercadeo que incluyó auspicios de conciertos, intercambios, además de la creación de un parque para niños, presentaciones artísticas, corridas de caballos nocturnas y conciertos de salsa algunos domingos.

El huracán María, en el 2017, se impuso como el primero de los grandes retos que enfrento el Hipódromo. Pero Mari García, lejos de amilanarse, vio esto como una oportunidad para el hipismo pues, el dinero reclamado a los seguros por concepto de daños, permitió estrenar un espacio renovado con una inversión de $15 millones.

“Fue una bendición, dentro de todo, porque pudimos remodelar, pudimos hacer cosas distintas, podemos tener distintas áreas en donde pudimos agrandar lo que era la oferta. Aparte de eso, pues viene la pandemia, inyecta todos estos fondos, empezamos a lograr subir lo que son las apuestas. Puedo decir que el año pasado y este año han sido nuestros mejores años. El hipismo está en su mejor momento, tenemos una oferta súper buena”, destacó.

Clásico del Caribe

Gastronomía y entretenimiento en un solo lugar

La fórmula del éxito integró, además, exhibiciones de artesanos y muralistas; y también una buena oferta gastronómica que incluye happy hours.

Es así como nacieron allí los restaurantes México Lindo, Estribo e Isla Bonita, los cuales combinan una experiencia culinaria con la emoción y la adrenalina que se observa desde sus balcones con vistas a la pista de carreras de caballos.

“Llego al Hipódromo Camarero trayendo la marca de México Lindo porque el concepto de mi restaurante es gastronomía con experiencia. ‘Donde tú comes, tú jangueas’”, dijo Luis Antonio García, propietario del restaurante.

Para García la nueva imagen del Hipódromo no es sólo ir a ver correr caballos sino pasarla bien y degustar la variedad de los platos auténticos mexicanos que ofrece.

“Mi objetivo de México Lindo, en el Hipódromo Camarero, es atraer al público no hípico, porque aquí ya hay una comunidad ya fija y creo que Puerto Rico no conoce que esto está pasando acá. La forma de nosotros manejar nuestro mercado es para atraer esa persona que no es hípica, y cuando llegan, quedan impresionados con nuestra decoración; nuestras áreas en terraza con áreas VIP, es una experiencia. Se pasa muy bien”, añadió el comerciante.

En cuanto a las proyecciones futuras, Mari García anunció la apertura del Camarero Sports, una sala con televisores donde el público podrá disfrutar de carteleras de boxeo, juegos de baloncesto, juegos de pelota de cada liga, partidos de fútbol y más.

“Queremos que esto sea definitivamente un centro de entretenimiento en donde el que venga aquí sepa que es un sitio para ver deportes, para tomarse un trago, para comer y para simplemente ver lo que es el deporte”, explicó.

“Yo me siento bien complacida. Si yo comparo de cuando yo llegué al hipismo, a donde está el hipismo ahora, definitivamente ha sido un largo camino por recorrer, pero definitivamente se ve el cambio. Hay mucho, mucho, mucho potencial para seguir creciendo. Es una industria bien fascinante en donde envuelve muchos componentes, desde el que cuida el caballo, el que lo cría, el que lo entrena, hasta el resultado final”, agregó.