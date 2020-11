El jinete trujillano José Luis Ortiz ganó este domingo su primer título de triunfos en la temporada de otoño de Belmont Park -en Nueva York- y aumentó a siete años el dominio de los jockeys boricua en esa época.

Ortiz obtuvo el título con 40 triunfos, incluyendo tres victorias hoy, cuando concluyó esta temporada que comenzó en septiembre.

De las tres victorias de este domingo, dos fueron en pruebas de clásico.

“Estoy feliz porque puedo salir a competir, a hacer lo que más me gusta y tener éxito. Trabajo fuerte pata esto y estoy muy feliz de recibir buena oportunidades", dijo Ortiz en la New York Racing Association. “Significa mucho para mí. Belmont es un gran lugar y, para mí, aquí está la mejor colonia de jinetes de Estados Unidos. Aquí tenemos miembros y futuros miembros del Salón de la Fama. Todos tienen talento y todos quieren ganar. Así que me siento bendecido en estar en esta posición y de salir a competir al nivel más alto".

El panameño José Lezcano terminó segundo en la estadística con 28 triunfos.

Esta es la séptima temporada de otoño consecutiva en el Belmont Park que es ganada por un jinete boricua. El carolinense Manuel Franco lo ganó en el 2019 y el hermano del ganador de este año, Irad Ortiz, lo hizo cinco veces corridas desde el 2014 al 2018. Irad y Franco cerraron esta temporada empatados con 21 triunfos en el quinto lugar.

Otro jinete boricua, Eric Cancel, figuró entre los mejores 10 de la temporada de otoño 2020 con 19 triunfos.

El hermano menor de los Ortiz ganó el título pese a que comenzó la temporada de otoño inactivo mientras cumplía cinco días de suspensión que le impusieron en el hipódromo de Saratoga, que es parte del circuito de hipódromos neoyorquinos que supervisa la New York Racing Association.