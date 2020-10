(The Associated Press)

Aunque este lunes cierra su fin de semana de regreso a la acción, el destacado jinete boricua Irad Ortiz Jr. mostró el viernes y el sábado su dominio en las pistas al conducir cuatro ganadores, dos de esos en carreras de grado.

Previo a este fin de semana, Ortiz estuvo tres semanas inactivo mientras cumplía dos suspensiones de cinco días cada una y 10 días de aislamiento por dar positivo a COVID-19.

El dos veces ganador del premio Eclipse (2018-2019) solidificó su liderato en las estadísticas de la hípica de Estados Unidos con esas actuaciones y alcanzó los $15 millones en ganancias producidas por sus montas en lo que va de año. Tiene cerca de tres millones de dólares en ventaja sobre el segundo lugar, el dominicano Joel Rosario.

Entre sus triunfos de este fin de semana se destacó la victoria el Belmont Park con el tresañero Happy Saver en el clásico Jockey Club Gold Cup, que fue de Grado 1 y clasificatorio para el Breeders Cup Classic de este noviembre.

Ortiz metió a Happy Saver en la recta final por la valla, por el interior del favorecido Tacitus, que condujo su hermano José Luis Ortiz, y luego, pegando de zurda, venció en la meta a Mystic Guide conducido por John Velázquez, quien, de hecho, llegó el sábado a los 2,000 triunfos en Belmont Park.

“Tenía caballos”, dijo Ortiz a Horse Racing Nation. “Lo que no tenía era para dónde coger, solo un pequeño espacio por la valla. Pero no quise buscarlo porque no se si José tenía mucho caballo y no quise acercarme porque su caballo tiene un paso largo. Así que tuve que esperar”.

“Y cuando entramos a la recta, sabía que el caballo me iba a responder y, si el pequeño espacio estaba aún abierto, iba a entrar por éste. De lo contrario, me iba a ir por fuera de Johnny. Pero el espacio aún estaba abierto y me metí. Cuando lo necesité, el caballo respondió", agregó.

Happy Saver, entrenado por Todd Pletcher, mantuvo su invicto en cuatro carreras.

Seguido en Belmont Park, Ortiz condujo a la victoria a Tamahere, una potranca de Francia, en el clásico Sand Points, que fue de Grado 2, en grama, a una milla de distancia.

En su debut en Estados Unidos, Tamahere le pasó impresionantemente por el lado a la competencia en la recta final empleando un cambio de mano que el entrenador Chad Brown le había anticipado a Ortiz previo a la carrera.

“Tamahere partió bien y me puso en una buena posición”, dijo Ortiz a Bloodhorse.com. “Teníamos tiempo, lo que fue bueno porque ella pudo relajarse. El entrenador me dijo “ella tiene un buen cambio de mano. Te lo vas a disfrutar. Creí en Chad y esperé todo lo que pude y, cuando le exigí, ella estaba lista".

Ortiz también logró el viernes dos victorias.

Este domingo y lunes hay carreras en Belmont Park y Ortiz tiene montas importantes.

Tiene este domingo al potro After Five en el clásico Futurity, que es de Grado 3, con premios de $1 millón y clasificatorio para el Breeders Cup. También tiene a Royal Approval, una potranca que partirá de favorita en el el Matron Stakes, que es de Grado 3 y de preparación para el Breeders Cup.