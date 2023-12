Durante tres años, el deportista Herminio Nieves se dio a la tarea de recopilar las crónicas, anécdotas y los datos del tenis en Puerto Rico con la intención de plasmarlas en un libro. En el proceso, confirmó que la isla goza de una abundante historia que tuvo sus momentos de gloria durante las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Nieves presentó el martes su obra “Raquetazos mundialistas: Cuando el tenis boricua brillaba a nivel internacional”.

“Básicamente, esto surgió de cuando estaba haciendo ‘drills’ con jugadores junior y nadie se acordaba de la historia tenis en Puerto Rico. Somos el único país en el mundo que ha ganado medallas de oro en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olimpiadas en tenis”, compartió Nieves.

La publicación contiene fotografías, recortes de periódicos y estadísticas. Además de entrevistas a figuras del deporte incluyendo a Beatriz “Gigi” Fernández y Charlie Pasarell, los únicos puertorriqueños exaltados al Salón de la Fama Internacional del Tenis.

“Puerto Rico cuenta con una historia bien rica en el tenis. Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990 fue una potencia en la región y ahora está estancado. Claro, la historia de Mónica Puig es bonita, pero fue una jugadora desarrollada en Estados Unidos y nada en contra de eso, pero ahora mismo no se están desarrollando como antes. Hay un estancamiento”, lamentó Nieves.

En el proceso de recopilación, Nieves encontró que tenistas de los circuitos profesionales entrenaron en la isla.

“Jugadores elites venían a Puerto Rico para entrenar en el Caribe Hilton. Los jugadores de la época fueron referentes para elevar la calidad del tenis”, sostuvo.

Nieves, asimismo, plasma que los entrevistas señalaron la necesidad de reformar los programas actuales con la intención de levantar el deporte nuevamente.

“Todos coincidieron que en su época hubo mucha competencia. También que masificar de las competencias es productivo en términos de resultados. Ahora mismo no hay la profundidad en competencias. No tenemos tenistas para unos Juegos Centroamericanos, no se hace un campeonato nacional desde hace cuatro o cinco años. No es para tirarle fango al trabajo que se hace ahora, sino que se debe repensarlo”, concluyó Nieves.