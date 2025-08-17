Los puertorriqueños El Mesías y Mecha Wolf participaron el sábado en Triplemanía XXXIII, el evento más importante de esta disciplina en Latinoamérica, producido por la promoción mexicana Lucha Libre AAA Worldwide en asociación con WWE.

WWE, parte de TKO Group Holdings, adquirió a AAA en abril pasado. Por ello, esta edición marcó la primera vez que Triplemanía es transmitido globalmente a través del canal de YouTube de WWE.

Al momento de esta redacción, la cartelera, celebrada en la Arena Ciudad de México ante más de 19,000 personas, tiene sobre 1.9 millones de reproducciones.

Mecha Wolf, quien inició su carrera en el circuito independiente de la isla, fue uno de los 14 luchadores que formaron parte de la primera lucha de la noche, la Copa Bardahl. El mayagüezano, anteriormente conocido como Mr. 450, ingresó séptimo a la pelea de eliminación y fue una de las últimas cuatro personas en el ring antes de ser eliminado por La Parka.

El Mesías, por su parte, perdió el campeonato Latinoamericano de AAA ante El Hijo de Dr. Wagner Jr. en la siguiente lucha. El bayamonés, apodado también Ricky Banderas y Mil Muertes a lo largo de su carrera, ha ostentado el Megacampeonato de AAA en cuatro ocasiones, pero esta era la primera vez que llevaba en su cintura el título Latinoamericano.

Primera Hora supo que recientemente El Mesías y Mecha Wolf firmaron con WWE, bajo la sombrilla de AAA, al igual que otros talentos de la principal promoción de lucha libre en México.

Ambos tienen ya mercancía disponible para la venta en shop.wwe.com, lo que indica que tanto Gilbert Cosme Ramírez (El Mesías) como John Jesús Yurnet (Mecha Wolf) ya están bajo contrato, dijo una fuente a este medio.