Canóvanas. Criollito ha dominado este año la división de dosañeros nativos en el Hipódromo Camarero y este viernes expone su distinción como el mejor ejemplar del año en el Clásico Navidad, que irá a su edición 82.

Lo hará en una dura prueba ante Tamborero, que debutó tarde en el año y que lo hizo impresionando en su carrera de maiden en Camarero el mes pasado.

Será la primera vez que se enfrenten estos ganadores y ambos hijos de Console. También será la primera vez que ambos vayan a 1,400 metros, que es la distancia del Clásico Navidad.

Tamborero, montado por Juan Carlos Díaz y propiedad del Sonata Stable, parece el potro con mayor potencial para vencer a Criollito, quien tiene cuatro victorias en cinco carreras de por vida.

“El ejemplar lo ha hecho muy bien después de su debut, el que hizo muy bien con un tiempo de 1:06.03 (minutos a la distancia de 1,100 metros). A la manera en que se ve entrenando, luce que esta listo para los 1,400 porque al principio (en su debut) estuvo cerca del paso y remató muy bien. Entiendo que va a llegar bien a los 1,400 metros”, dijo el entrenador de Tamborero, Ramón Morales.

Criollito, por su parte, es un potro que arranca bien y rápido y ha ganado de punta a punta en todas las distancias que ha corrido, desde 1,000 a 1,200 metros. El conducido por Edwin Castro y propiedad de establo Carmen Anita anticipa estar al frente en el Clásico Navidad.

“Él ha estado bien. Tuvo un poco de flema hace dos semanas. Hasta ahora ha estado trabajando muy bien. Castro me dijo que ha estado galopando muy bien. Briseó 1,200 metros en 1:18 cómodo y lo terminó corriendo. Este caballo sale corriendo del gate. Hay que dejarlo que siga por ahí para abajo y que el jinete le saque el mejor rendimiento. Entiendo que va a llegar bien a los 1,400 metros. A veces hay caballos que uno se cree que no llegan, pero si se ponen cómodos dan vuelta y llegan”, dijo el entrenador de Criollito, Máximo Gómez.

Criollito ha vencido a tres de los cinco rivales inscritos en el Clásico Navidad. Su única derrota de por vida fue ante Pipa Pou en el debut de ambos. Pipa Pou está inscrito en el Clásico Navidad y es entrenado por Gómez, quien entiende que los 1,400 metros es una distancia que le conviene a ese potro.

Además de Tamborero, Criollito y Pipa Pou, también están inscritos El Gran Mickey, Pito Vitara y Pushi Punte.

“Ahí todos esos potros corren. Uno no sabe. Los potros van mejorando por carreras. Los trabajos que he visto de los demás son trabajos buenos. Uno no puede menospreciarlos, incluyendo al otro mío (Pipa Pou) que ha demostrado que tiene más distancia”, dijo Gómez.

Criollito ha perdido solo una carrera en su carrera, esta la de su debut. (Pablo Martínez Rodríguez/ Staff (GFR Media))

Es el único clásicos para potros, que, luego del viernes, se volverán a ver las caras en el 2021, en la división de tresañeros.

“Tamborero viene de una carrera de caballos no ganadores y ahora se van a enfrentar a Criollito, que tiene cinco carreras ya. Es un caballo muy veloz. Para mí, la carrera se va a desarrollar de la siguiente manera: Criollito se va a ir a la punta y Tamborero va a estar cerca del paso para rematar. Vamos a ver cómo lo hace en los últimos metros. Entiendo que va a ser una buena carrera”, dijo Morales.