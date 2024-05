Madrid. El intento de Carlos Alcaraz por un tercer título consecutivo en el Abierto de Madrid llegó el miércoles a su fin cuando sucumbió en tres sets ante Andrey Rublev en los cuartos de final.

Segundo cabeza de serie del Masters 1000 en arcilla, Alcaraz pisó fuerte al principio pero se vio desbordado por la potente derecha de su rival ruso al perder 4-6, 6-3, 6-2.

Alcaraz, quien ya había pasado apuros para someter en tres sets a Jan-Lennard Struff el martes, no se le vio cómodo y cometió muchos errores al final del duelo en la Caja Mágica.

“El partido tan largo e intenso ante Struff me pasó factura porque hacía tiempo que no competía a ese nivel”, comentó Alcaraz. “También estoy resfriado, pero lo principal es que he estado mucho más débil mentalmente de lo normal.

Añadió que Rublev “jugó realmente bien, su servicio fue increíble y me dio pocas oportunidades, que yo no pude aprovechar”.

Fue el primer torneo disputado por el español de 20 años tras perderse las paradas en Montecarlo y Barcelona — en el comienzo de la gira europea en arcilla — debido a una lesión en el antebrazo derecho. Alcaraz llegó a Madrid diciendo que saldría contento con disputar tres o cuatro partidos en la capital española.

Abajo en el tercer set, Alcaraz se frotó el antebrazo durante una pausa. Usó una manga larga en el brazo lesionado.

“Estaba pensando constantemente en si sentía algo extraño cada vez que pegaba una derecha, así que necesito trabajar duro los próximos días si quiero ir a Roma habiéndome quitado eso de la cabeza y pudiendo golpear de forma normal con mi drive”, dijo Alcaraz.

Alcaraz buscaba convertirse en el primer jugador en conquistar el torneo en tres ocasiones seguidas. No había perdido en territorio español desde 2021.

Rublev, quien intenta atrapar su segundo título Masters 1000 tras consagrarse en Montecarlo el año pasado, enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el argentino Francisco Cerúndolo.

El número ocho del mundo se plantó firme desde el comienzo y amansó a Alcaraz con una descarga de 30 tiros ganadores.

“El saque me salvó muchas veces hoy”, indicó Rublev. “La clave fue que estuve calmado durante todo el partido. No dije una sola palabra, incluso cuando estaba perdiendo. Ahí estuvo la clave y pude sacar mejor hacia el final”.