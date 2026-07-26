Santo Domingo. El taekwondo continuó aportando al medallero de la delegación boricua al conquistar este domingo tres medallas de bronce en la modalidad de combate de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las preseas llegaron gracias a Alannis Alers, Edgardo Nazario e Ilay Rodríguez, quienes elevaron, hasta el momento, a seis la cosecha del deporte en la justa regional, sumadas de los tres bronces logrados el sábado en las competencias de poomsae con Luis Gabriel Colón y Arelis Medina.

En el combate por el bronce, Alers dominó 2-0 a la venezolana Virginia Dellan para subir al podio. La boricua reaccionó luego de caer en los cuartos de final de la división de -46 kilogramos ante la mexicana Fernanda Hernández por 2-0.

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“No lo puedo explicar, es una emoción fuera de este mundo… super bendecida de estar aquí”, compartió Alers, de 17 años, a este medio tras su triunfo.

Ilay Rodríguez(derecha) inicia el ataque frente a Jhoel Díaz, de Venezuela. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“(La clave) fue creer en mí porque tuve un bloqueemos. Gritar ahí, creer en mí y sentir toda la energía del equipo y de todo el mundo… Lo hice por ustedes. Representar a mi país siempre ha sido un orgullo”, agregó la atleta emocionada.

Por su parte, Nazario se quedó a las puertas de la final en los -63 kilogramos al perder 2-0 frente al mexicano David Millán en semifinales. Sin embargo, aseguró la medalla de bronce en la ronda de repechaje tras la salida de quien fuera su rival por aparente lesión.

Situación similar vivió Rodríguez en los -58 kilogramos. El boricua cayó 2-0 en la semifinal frente al venezolano Joel Díaz, pero también terminó adjudicándose la presea luego de que no se celebrara su combate de repechaje.

Edgardo Nazario aseguró la medalla de bronce en la ronda de repechaje tras la salida de quien fuera su rival por aparente lesión. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

No obstante, la jornada también dejó a la isla cerca de añadir otras medallas. En los -54 kilogramos, Brandon Ramos estuvo a un paso del podio al perder 2-1 frente al mexicano Sebastián Echavarri en el combate por el bronce.

El boricua llegó a estar a solo dos puntos de la victoria en la tercera ronda. De hecho, ante que el azteca celebrará, se revisó posible corrido suyo, pero no prevaleció.

Mientras, en la categoría de -49 kilogramos, Katelyn Cruz no pudo lograr la presea de bronce al caer ante la guatemalteca Nicolle Way. La puertorriqueña fue superada previamente por 2-0 por la colombiana Andréa Ramírez en los cuartos de final.