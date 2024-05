El tenis de mesa boricua no clasificó en Perú, pero no se quedará de brazos cruzados Cuatro boricuas no pudieron ponchar sus boletos en el Preolímpico continental.

Brian Afanador participará en otras tres competencias de la "World Table Tennis" antes de París 2024. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Luego de fallar en ponchar un boleto en su segundo y final Preolímpico, el tenis de mesa boricua procurará que Adriana Díaz llegue a los Juegos Olímpicos París 2024 acompañada por las posibles clasificaciones de Brian Afanador y Daniel González en la modalidad de sencillos, informó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa. Afanador, González, Melanie Díaz y Brianna Burgos fallaron en el búsqueda del pase olímpico por el Preolímpico continental que finalizó este sábado en Perú. Los cuatro atletas perdieron en las semifinales o antes de las dos vueltas del evento, que tenía cuatro plazas por rama.

Sin embargo, la Federación cree que Afanador y González tienen oportunidades aún de clasificar a París 2024 en base al ranking olímpico, que se definirá el 18 de junio y que repartirá las últimas plazas olímpicas en la categoría individual. "Técnicamente no están descartados", dijo el presidente federativo, Iván Santos sobre Afanador y González. "Somos competitivos y vamos bien positivos. Vamos a hacer todo lo posible para que se logre; vamos a luchar hasta el final. Vamos a poner todo el empeño", agregó. Adriana Díaz es la única boricua del tenis de mesa que tiene su boleto prácticamente asegurado. Díaz estará en París por ser la mejor clasificada mundial por el continente americano. El tenis de mesa boricua estuvo presente en los últimos dos Juegos Olímpicos. La categoría de sencillos tendrá espacios en París 2024 para hasta 70 atletas por rama. Entre esos 70 atletas están los que clasifican por sede, por ser los mejores clasificados de cada continente, por haber clasificado a la categoría olímpica mixto y equipos y por los preolímpicos continentales. Luego de repartidas todas esas plazas, la Federación Internacional de Tenis de Mesa procederá a completar los 70 espacios con los atletas que clasifican por ranking olímpico. Afanador y González ocupan los puestos 46 y 50, respectivamente, en el ranking olímpico. No están considerados en ese escalafón los atletas que ya están clasificados a París 2024. Para acumular el puntaje que les favorecería en esa posible clasificación, Afanador y González irán a tres torneos de la "World Table Tennis" previo a que cierre el ranking olímpico el 18 de junio. En esos eventos esperan sostener o mejorar sus posiciones para tener mejores oportunidades de ser nombrados a una de las plazas, informó el entrenador Eladio Afanador. "Faltan cuatro competencias, de las cuales jugaremos en tres. Todavía falta mucho. Si fuese hoy, estaríamos adentro. Pero falta mucho. Tenemos que ver cómo se desempeña en esas tres competencias. Y hay muchos jugadores en las mismas", dijo el entrenador Afanador al señalar a Brian Afanador. Santos agregó que Melanie Díaz y Brianna Burgos no tienen oportunidades de clasificar porque no son favorecidos en el escalafón olímpico.