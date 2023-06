Las opciones para que el tiro con arco aporte medallas a la delegación nacional de Puerto Rico que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 lucen bien aspectadas, a juicio del arquero y presidente federativo, Jean Pizarro Latorre, quien estará activo en la modalidad de arco compuesto masculino.

Además de Pizarro Latorre, el Equipo Nacional presenta a Jandré Ávila, Marla Cintrón, Paola Ramírez, Rey Rosado y Adriana Acevedo en compuesto y Adrián Muñoz, Ángel González, Carlos Acevedo, Alondra Rivera, Brenda Bruno y Nilka Cotto en recurvo. En total son 12 atletas.

“Estoy emocionado porque tenemos un equipo mucho más joven de lo que hemos tenido anteriormente. Menos Brenda Bruno, que es de recurvo femenino, Marla Cintrón y yo, casi todos son caras nuevas. Para nosotros en superimportante que el grupo que se viene desarrollando desde hace unos 10 años haya llegado al alto rendimiento y estén acompañándonos”, expresó Pizarro Latorre, quien fuera uno de los candidatos a abanderado de la delegación que irá al San Salvador.

“Los veo muy hambrientos de la exposición internacional, de seguir desarrollándose. Nerviosos, porque casi ninguno ha estado en unos juegos regionales y sienten la incertidumbre de lo que pueda pasar. Uno los ayuda con su experiencia para que logren repetir sus marcas de Puerto Rico. No necesitamos más nada, necesitamos que se mantengan en su nivel. Entiendo que nos va a ir muy bien”, añadió el arquero, que en sus participaciones centroamericanas acumula una plata por equipo en arco compuesto en Mayagüez 2010, un quinto lugar en Veracruz 2014 y una cuarta posición en Barranquilla 2018.

De hecho, Pizarro Latorre compartió que el equipo compuesto quedó en la séptima posición en la Copa Mundo que se celebra en Colombia del 13 al 18 de junio. Señaló que Puerto Rico eliminó a Italia, que es una de las potencias mundiales de esta disciplina.

El arquero de 30 años y natural de Bayamón explicó que la zona centroamericana tiene buen nivel competitivo, aunque en recurvo ha bajado en los últimos años. Sin embargo, entiende que Puerto Rico puede conseguir medallas en las cuatro categorías.

“Hay posibilidad de medallas en las cuatro categorías porque en esta ocasión regresamos con el recurvo femenino - que no participó en los pasados Centroamericanos porque no las pudimos certificar porque el rendimiento no estaba ahí. Se han desarrollado y han trabajado y han alcanzado un nivel mayor al que tenían antes y Centroamérica ha bajado el nivel. Hubo una combinación que es beneficiosa para nosotros y entendemos que tenemos oportunidad ahí. Al igual que en todas las otras categorías”, abundó Pizarro Latorre.

“Las puntuaciones y resultados apuntan a eso. Sin quitarle mérito a medallistas mundialistas que tengo en mi misma categoría, somos una serie de seis a ocho arqueros que nos vamos a ir a los puños y patás, como se dice por ahí, a estos Centroamericanos. Pero si estamos enfocados y tenemos la mentalidad correcta y hacemos lo que estamos acostumbrados en Puerto Rico, nos debe ir muy bien”, articuló.

En los Juegos de Barranquilla 2018, el equipo de arco recurvo por equipo mixto se quedó con la plata.

¿Cómo te ves en estos Centroamericanos?, se le preguntó a Pizarro Latorre.

“Estos Centroamericanos se encuentran en el medio de la Copa del Mundo y el Mundial. Los Centroamericanos los estoy tomando como un preparativo hacia el Mundial. Obviamente no deja de ser importante porque los Centroamericanos son un evento magno”, puntualizó.