La tenimesista boricua Adriana Díaz arrancará este jueves su participación en el WTT Champions Montpellier 2025, que se celebrará del 28 de octubre al 2 de noviembre en Francia.

La utuadeña, que viene de conquistar por sexta ocasión desde 2017 la categoría individual del Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, celebrado en el Rock Hill de Carolina del Sur a mediados del mes, enfrentará a la china Zhu Yuling en la primera ronda.

El partido está pautado para las 8:35 a.m., hora de la isla.

Yuling ocupa el sexto puesto del ranking mundial y es la cuarta sembrada del torneo, que reúne la elite mundial de esta disciplina y que otorga $500,000 en premios.

Mientras, la boricua, que también consiguió el oro por equipo femenino y el bronce en dobles femenino con Brianna Burgos en su última competencia, ostenta la vigésima posición del escalafón global.

Será la primera vez que Adriana se mida ante esta jugadora asiática.