Los Plataneros de Corozal consiguieron su primera victoria de la temporada en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) en cinco parciales ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

Los marcadores fueron 22-25, 28-26, 19-25, 28-26 y 15-8.

Los Mets, con ventaja de 2-1 en parciales, no lograron sostener una ventaja de 18-13 en el cuarto set. Aunque llegaron primero al punto de set (24-23), cayeron en puntos extras.

Luego, los Plataneros elevaron su nivel de juego, arrancando el set de muerte súbita despegándose temprano en el marcador 3-0 y 8-4, ventaja que Guaynabo no pudo alcanzar.

Con el triunfo, Corozal mejora su marca a 1-1 con tres puntos acumulados. Por su parte, los Mets aún no han tenido éxito en sus dos salidas, aunque sumaron un punto en la derrota.

Por Corozal, destacaron en la ofensiva Spencer Olivier con 25 puntos, Elian Rivera con 12 unidades y Carlos Berlingeri con 11.

Por Guaynabo, Inovel Romero y Gregory Torres lograron 22 puntos cada uno, mientras que Josué Rivera aportó 17 unidades.

Los Plataneros dominaron a los Mets 60-59 en ataques, 62-59 en defensas, 59-57 en pases y 35-19 en asistencias. Guaynabo superó a Corozal 18-12 en bloqueos y 3-2 en servicios directos.

Corozal ocupa el sexto lugar en la tabla, mientras que Guaynabo queda en el séptimo.

En el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina, los Patriotas de Lares sorprendieron a los locales en sets corridos.

Lares ganó con marcadores de 25-22, 26-24 y 25-22.

Lares sumó los tres puntos disponibles y ascendió al segundo lugar del standing con marca de 2-0 y cinco puntos acumulados.

Carolina, por su parte, no sumó puntos en este duelo y queda con récord de 1-1. Se posiciona en la cuarta posición de la tabla.

La ofensiva de Lares se distribuyó en doble dígito entre Pablo Guzmán (11 puntos), Jair Santiago (10) y Jonathan Rodríguez (10).

Félix Chapman, en causa perdida, sumó la friolera de 20 puntos por los Gigantes.

Mientras tanto, en Yauco, los Caribes de San Sebastián se impusieron 3-0 sobre los Cafeteros con parciales de 25-20, 25-18 y 25-20.

San Sebastián subió al primer lugar con marca de 2-0 y seis puntos acumulados.

Por su parte, Yauco tiene ahora récord de 1-1 con dos puntos acumulados, ocupando el quinto lugar en esta joven temporada.

Pelegrín Vargas lideró la ofensiva ganadora con 11 puntos.

Por los Cafeteros, Brandon Rattray aportó 13 puntos en la derrota.