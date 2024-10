El entrenador utuadeño Eladio Afanador ya no será más el técnico nacional del equipo masculino de tenis de mesa, le informó el propio Afanador a la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa en una carta.

La Federación aceptó la renuncia y nombró al coameño Edgardo Vázquez como nuevo entrenador nacional.

La Federación también informó que Bladimir Díaz, quien es hermano de Afanador, seguirá siendo entrenador nacional del equipo femenino.

Afanador agregó a este diario que su retiro es extensivo al tenis de mesa.

Afanador fue entrenador nacional masculino en los últimos tres Juegos Olímpicos. Su trabajo al frente del equipo comenzó luego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 durante el ciclo olímpico del 2005-08.

Produjo a jugadores que lideran la actual generación de tenismesistas como su hijo Brian Afanador y el también utuadeño Daniel González, entre otros.

Y localmente, a Afanador se le da el mérito de haber cambiado la forma de entrenar tenis de mesa en Puerto Rico y de crear la base del programa de tenis de mesa en Utuado, que ha sido ejemplo para el deporte nacional. Afanador fue el primero en implementar un programa de múltiples sesiones de entrenamientos diarios y el que inició el programa a tiempo completo de Utuado, reconoció el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos.

“Di todo. Me entregué por el País, cuerpo, vida y alma”, dijo el entrenador a este diario. “Obtuvimos los resultados también por el Copur y Federación que hasta cierto punto me apoyaron. Esas cosas permitieron que el País echara adelante en un deporte que nos era conocido como hoy es. Eso me llena de satisfacción”.

El programa de Utuado inició con un cambio de filosofía de entrenamiento que impulsó Eladio Afanador -derecha- y con el que crecieron jugadores como Brian Afanador -izquierda. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

El programa a tiempo completo de Utuado se convirtió en un modelo y en un escuela de deportistas y seres humanos de provecho.

“Ese proyecto que se hizo con ‘home schooling’ al inició, fue difícil. Era algo que tenían que elaborar y parir en la parte educativa. Gracias a Dios, ninguno de esos muchachos está desamparado. Se graduaron. El que menos logró medallas y becas universitarias. Ver los resultados en medallas y becas para irse a estudiar, verlos madurar y ser profesionales me llena de satisfacción. Es un trabajo que quedó marcado en la Federación”, dijo.

Con Afanador, el equipo nacional masculino logró medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Panamericanos e históricas clasificaciones a los Juegos Olímpicos.

“En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, el equipo nacional masculino alcanzó una medalla de suma importancia, fruto del compromiso y la dedicación de nuestros tenismesistas. El 2011 marcó el comienzo de nuestros éxitos en campeonatos latinoamericanos, y en 2014 dominamos los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz, México, logrando la mayoría de las medallas en disputa en dicho evento. Junto a los ‘come-back kids’ logramos que todo un País siguiera de cerca, al filo de sus asientos, el tenis de mesa. Lo anterior fue antesala a una medalla histórica, en el 2015 (Toronto), cuando se trajo a Puerto Rico la primera medalla en unos Juegos Panamericanos”, resumió Afanador.

Sin descartar regresar el tenis de mesa

Afanador, de 48 años, dijo que no ha formalizado sus próximos planes, aunque agregó que sus amores: Utuado, Puerto Rico y el tenis de mesa siguen en sus planes.

“Quisiera seguir sirviéndole a Utuado y a Puerto Rico, ya sea en el tenis de mesa o en otra área. Necesito un tiempo de análisis. Me tomaré un tiempo. Fueron treinta y pico de años de tenis de mesa sin vacaciones y me tomaré un par de semana en lo que voy analizando qué hacer”, dijo.