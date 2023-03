Río Grande. Eladio Carrión es un admirador del golfista profesional Rafael Campos. Incluso, conservan una amistad gracias a que han pasado tiempo juntos dentro de un campo de golf.

Por ello, cuando el artista de música urbana y trapero recibió la noticia de que estaría pareado con Campos durante el Pro-Am en preámbulo a Puerto Rico Open que inicia el jueves, no pudo contener el entusiasmo.

“Estoy super aliviado de que Rafa esté conmigo porque me hará la vida mucho más fácil”, compartió Carrión minutos antes de realizar su tiro en el primer hoyo del majestuoso campo Grand Reserve Golf Club en Río Grande. “Vamos a divertirnos, dejar que el hombre (Campos) haga lo de él y nos cargue”.

Carrión reconoció que jugar golf en Palmas del Mar en Humacao es parte de su rutina y advirtió que llegó preparado para competir dignamente en el Pro-Am que fue diseñado para nueve años.

“Soy el rapero hispano que más duro le somete al golf. Trato de jugar lo más que pueda y estoy mejorando poco a poco. Como uno está metido en el estudio haciendo música todos los días, es algo ‘cool’ tener algo nuevo para uno mejorar todos los días”, relató Carrión.

Eladio Carrión demostró sus habilidades en el golf. ( Carlos Giusti/Staff )

Campos mencionó que el artista toma en serio la disciplina deportiva, aunque resaltó que su sentido del humor sobresale.

“Hemos jugado como dos veces y, de verdad, es un vacilón. He visto que se emociona cuando le da bien a la bola y se molesta cuando da malos tiros. Es una batalla constante, pero de verdad que es un talento brutal y está motivado. Es bueno que los jóvenes lo usen de inspiración. Soy fanático de Eladio y el hecho de tener la oportunidad de jugar con él siempre es un vacilón”, sostuvo Campos, uno de los cinco puertorriqueños inscritos para competir en el Puerto Rico Open.

“Será un vacilón serio”, interrumpió Carrión.

Listo Campos para el torneo

En la edición 2022 del Puerto Rico Open, Campos culminó en la posición 59. Este año está determinado a nuevamente encontrarse en la última pareja compitiendo por el Campeonato.

“Me siento súper bien. Física y mentalmente estoy en un lugar muy bueno, algo que he batallado en los pasados años de llegar con una mente positiva. No hay excusas”, relató.

Campos indicó que se esmeró en mejorar su físico durante los pasados meses.

Rafa Campos sostuvo que perdió cerca de 40 libras durante su preparación para el PR Open 2023. ( Carlos Giusti/Staff )

“He trabajado muy duro para estar en la forma que estoy. Tengo unas expectativas bien altas, pero es golf. A veces las cosas no salen como uno quiere y no puedo pensar de esa manera. Trataré de divertirme y comenzar fuerte”, dijo.

La salida de Campos en la primera ronda ocurrirá a las 12:35 p.m. junto con MJ Daffue y Trevor Werbylo desde el hoyo 10.

“Inicio en el lado más difícil, así que aprovecharé el comienzo sin ser tan agresivo. Entiendo que tendré una buena semana y me siento super bien”, concluyó.