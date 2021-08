La luchadora Alma Jane Valencia Escoto, esposa del medallista olímpico Jaime Espinal, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en representación de México.

Valencia Escoto perdió 5-2 ante Valeria Koblova, del Comité Olímpico de Rusia, en octavos de final de los 57 kilogramos. De hecho, Koblova fue medallista en los Juegos Rio 2016.

La mexicana comenzó adelante en el marcador de forma rápida, con una llave de espalda que sometió a Koblova y sumó sus primeros dos puntos de la ronda. Pero en un descuido defensivo, la luchadora rusa le dio la vuelta a la maniobra de Valencia Escoto.

Koblova intentó desesperar a la mexicana con manotazos a la cara para que se descuidara. La reacción del referí fue determinante en algunos momentos del combate, pues no sancionó la pasividad de la luchadora rusa. El referí no castigó las acciones de Koblova y se dejaron pasar algunas cuestiones técnicas que no reclamó el equipo mexicano.

Los jueces de la mesa tuvieron que llamarle la atención al silbante principal para que prestara atención a esos detalles.

Aunque la mexicana intentó darle la vuelta al encuentro, terminó por ceder a la fuerza de Koblova, quien en los últimos segundos sumó un punto adicional para dejar el marcador final 5-2.