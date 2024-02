Lo que comenzó con una inquietud, dio paso al nacimiento de un espacio destinado para el desarrollo de futuras exponentes del polo acuático.

La Academia ELLAS Women’s Water Polo tiene una misión: resucitar el interés por la disciplina deportiva de féminas entre las edades de siete a 17 años. ELLAS es la primera y, a su vez, la única academia especializada en polo acuático para niñas en la isla. Está liderada por las educadoras Yesenia Marrero y Joseline Collazo.

Ambas cuentan con más de 30 años de experiencia practicando el deporte y representado a Puerto Rico como integrantes de selecciones nacionales para competir en Juegos Panamericanos, Mundiales y Juegos Centroamericanos.

“Cuando regreso al deporte después de un retiro para jugar en ligas master, me percaté que no habían niñas en las categorías de desarrollo. Los clubes no estaban ofreciendo maneras de captación. Menores de 17 años estaban jugando con varones en un deporte de lucha por una posición que requiere fuerza y maña. Las niñas tenían unas desventajas y vimos una necesidad”, explicó Marrero.

“Nos dimos cuenta que cuando llegaban a las categorías de 14 y 15 años, a pesar de que estaban en los clubes, de los 13 jugadores dos eran nenas y apenas jugaban. Pagaban para estar en el club e iban a las prácticas, pero no jugaban”, continuó.

Marrero señaló que una de las motivaciones detrás de establecer la academia fue ofrecer a las niñas un grado de seguridad.

“Queremos darles protección a las niñas pequeñas si están en la piscina con varones. El polo acuático es un deporte de lucha mano a mano que se presta para mucho. Esa confiabilidad del factor femenino es importante, proveer un ambiente corrido por mujeres para mujeres. Queremos que se sientan que pertenecen a algo”, explicó.

Marrero sostuvo que en el camino encontraron escollos que, poco a poco, han superado.

“No se nos hizo fácil. Tuvimos tropiezos porque pensaron que eramos un club. Tuvimos que cambiar esa mentalidad y que los demás entendieran que eramos una academia para aportar”, relató.

“Los delegados y dirigentes de los clubes pensaron que íbamos a halar nenas para establecer nuestro club cuando es todo lo contrario. Claro, no los culpo porque es un deporte difícil de enseñar y son celosos porque sigue siendo un negocio.Comenzamos a hacer algo que nadie estaba haciendo”, reconoció Marrero.

El trabajo está dando resultados positivos. El curso ELLAS Cadets, diseñado específicamente para jóvenes entre las edad de 12 y 18 años con cierto grado de experiencia en polo acuático, tiene en agenda un compromiso. Un grupo de 14 participantes Cadetes 2024 participarán en el torneo “South Florida International” auspiciado por USA Water Polo del 16 al 19 de febrero en Pompano Beach, Florida, compitiendo en la categoría Sub 19 femenina gracias que Loyola Athletic Club les concedió la oportunidad de representarlo.

“Para las nenas que van al torneo, es el tercer curso de ellas y el cambio se ha visto. Se están dando cuenta de la importante de jugar en conjunto. Queremos dejar un proyecto de país para que el deporte femenino siga. Hay que enrollarse las mangas, meterle duro y poco a poco hemos ido tratando de adquirir más niñas”, concluyó Marrero.