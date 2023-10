El puertorriqueño Josué González Ortiz ha estado viviendo en Santiago desde el 2019 y dijo que los santiagueños se extrañan cuando escuchan que Puerto Rico tiene una delegación autónoma que les visitará para participar en los Juegos Panamericanos.

“¿Pero no es Puerto Rico parte de Estados Unidos? ¿Y si es así, cómo es que tiene una delegación aparte de la estadounidenses? ¿Cómo es eso?”, recuenta González sobre las preguntas que le hacen en Santiago al saber que él es puertorriqueño.

“La relación con Estados Unidos genera mucha discusión. La conocen y les provoca discusión y curiosidad. Saben que hay algo especial o raro con nuestra situación política. ‘¿Cómo es que tienen una delegación?’ Y parten de la premisa de que hablamos los dos idiomas, de que no estamos agringados”, relata González Ortiz a Primera Hora.

González Ortiz, de 51 años, practica la abogacía en Santiago. Tiene su oficina legal juntos a su esposa chilena. Tienen una niña de 3 años.

El boricua explica que a los chilenos le llama mucho la atención al asunto del estatus de Puerto Rico, contrario a otras naciones que no miran al asunto, porque Chile es una país altamente político por razones históricas, impactado por una dictadura brutal, la que vivió el país con la mano dura de Pinochet entre las décadas del 1970 al 1990 (Pinochet fue sentenciado en tribunales internacionales por los tantos ciudadanos desaparecidos o asesinados durante su gobernación). Mientras, ahora es un país gobernado por un partido identificado con la izquierda y que ha sido señalado seriamente de manejos de corrupción.

Siendo así las cosas, a los chilenos se les podría volar entonces la cabeza cuando sepan que la delegación tiene muchos boricuas nacidos, criados y desarrollados en Estados Unidos. Uno de esos, el luchador Sebastián Rivera, se ha referido a sí mismo, inclusive, como estadounidense-puertorriqueño. Esos datos no lo saben la gran mayoría de los chilenos aún.

De lo que no se extrañarán los chilenos es de la música boricua, que es el lado más conocido de Puerto Rico en Santiago, dijo González Ortiz. Escuchan mucho a Ricky Martin y saben de la A a Z sobre los reguetoneros, entre los que se destaca Calle 13 entre los mas seguidos. Chayanne tiene una base fuerte de seguidores.

“Se aprecia a los puertorriqueños por la música, el impacto cultural. Nos reconocen y confío en ese sentido de que tengan una estadía agradable en Santiago”, anticipó González Ortiz.

Esta es la Villa Panamericana en que se hospedará la delegación de Puerto Rico, que ya desplegó su símbolo patrio. ( Suministrada / COPUR )

González Ortiz agregó que, culturalmente, Chile es un país muy organizado, con infraestructura, con clima ideal en la fecha de los Juegos, un costo de vida caro para el estándar de los chilenos, pero aún así más barato que el de Puerto Rico al punto de que una cena en un restaurante modesto cuesta entre $20 y $25 para una pareja.

“Nada me lleva a pensar que no harán unos buenos Juegos. Tienen la infraestuctura y son personas hacendosas, que les interesa que las cosas salgan bien”, describió González Ortiz.

“La gente se manifiesta bastante, aunque no llegan a situaciones peligrosas. Pero se pueden ver manifestaciones. Hubo pronunciamientos contundentes (conmemoración este mes del 50 aniversario del golpe de estado que comenzó la dictadura de Pinochet). Pero en términos generales, es un país muy tranquilo y organizado. Harán unos buenos Juegos”, agregó.

Los Juegos inauguran el 20 de octubre, pero tendrán acción deportiva desde el día antes, cuando uno de los deportes más conocidos de Puerto Rico a nivel mundial -si no el más- envíe al ring a dos boricuas para sus primeros combates de eliminación. Esos son Ángel Llanos y Gramarie Quiles.

Caleb Tirado y el boxeo boricua serán de los primeros atletas y deportes que verán acción en los Panamericanos. (Copur) ( Suministrada )

El país será capaz de trasportar a miles de atletas que verán acción simultáneamente en distintas zonas de la ciudad, así como a otra milenia de turistas que llegarán al país para seguir a sus atletas y delegaciones, dijo Gonzalez Ortiz. El centro de Santiago es caminables para todos.

“La trasportación es muy eficiente y accesible. Tienen un sistema de metro (trenes) que es muy completo y llega a seis y siete millas (desde el punto de partida). Llega a lugares muy importantes, claves, y en muy poco tiempo. Y tienen un sistema de micro (guaguas) que complementa el metro que corre toda la ciudad. Es barato y corre hasta por la noche. Hay taxis y Uber, y la infraestructura de internet de las mejores en las Américas, con puntos en que es gratuito”, dijo.

Y, concluyó González Ortiz, los atletas y turistas competirán y vivirán en un Chile de paraíso con la llegada de la primavera que sucedió a un invierno duro, y mojado, hasta el punto de que muchos causes no aguantaron sus aguas, que fueron a parar a donde el gobierno no estaba listo para soportarlas.

“Acá empezó la primavera”, dijo. “El invierno fue largo, fue particularmente duro porque hubo fenómenos de lluvia sin precedentes. Cuando llegué en el 2019 era un país seco. De junio a septiembre los ríos perdieron su cauce y el país no estaba listo para eso, y eso contribuyó para que la economía se pusiera difícil, como ahora. Ya se siente soleado, las temperaturas suben un poco, es la época más agradable. Como es un clima seco, la humedad es baja. Y las sombras refrescan de verdad”, describió.