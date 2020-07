El veterano jinete Javier Santiago informó que resultó positivo a Covid-19, según reportó la página web The Gondol.

Camarero está a la espera de conocer si hay más contagios en su grupo de jinetes para determinar si da o cancela la tanda de este lunes, dijo la gerente de la empresa operadora del hipódromo, María Mari.

La tanda está programada para comenzar a las 2:15 p.m.

Mari adelantó que el Jurado Hípico informó que habrá carrera este lunes si hay al menos 12 jinetes hábiles para montar. El grupo de jinetes en Camarero es de aproximadamente 20 jockeys.

Fuentes de Primera Hora dijeron que se anticipan otros cuatro positivos, mientras la Confederación de Jinetes y su presidente Axel Vizcarra, volvieron a solicitar la cancelación de las carreras ante el panorama porque de lo contrario sería irresponsabilidad de la empresa administradora.

Los jinetes comenzaron a llegar a Camarero esta tarde para la tanda del lunes. No han entrado a la instalación a la espera de que se conozcan todos los resultados, dijo Mari, quien agregó que el jockeyroom fue desinfectado.

Los jinetes de Camarero se hicieron pruebas entre el jueves y viernes pasado, luego de que se conociera el lunes pasado sobre la muerte de un empleado de Camarero a causa del Covid-19.

Santiago le informó a TheGondol.com que la prueba a la que resultó positivo fue a una de tipo molecular que se hizo el viernes. El mismo jinete también dijo que el sábado se hizo una prueba serológica que resultó negativa.

“Fui al médico el sábado y me hice la prueba serológica (nagativo), la de la influenza y la del micoplasma, y de la única que salí positivo fue a la de micoplasma. Pero el viernes me había hecho la prueba molecular del COVID-19 junto con otros jinetes en un laboratorio aparte que conseguimos, y ese fue el resultado que me dieron hoy (lunes)”, dijo Santiago a The Gondol.

Santiago, quien pertenece a la Asociación de Jinetes, dijo que ha estado sintiendo síntomas de catarro y cansancio.

El jinete se tienen que mantener inactivo hasta tanto muestre una prueba negativa. Tenía una monta este lunes.