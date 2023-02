La edición 2023 del Clásico Internacional de Atletismo de Puerto Rico pende de un hilo debido a complicaciones económicas y con la sede en la que se celebró el evento el año pasado en Ponce.

Según conoció Primera Hora, la celebración del Clásico Internacional de Atletismo este año no podrá ser montada sobre la pista del Estadio Francisco “Paquito” Montaner ya que esta está cubierta por grama artificial debido a la celebración allí de juegos de los Cachorros de Ponce en el Béisbol Superior Doble A. Además el evento no contará este año con la asistencia organizativa de la productora Puerto Rico Events toda vez que esta corporación declinó la invitación para seguir asociada al evento ya que centro sus esfuerzos en lograr la sede del Mundial de Surfing 2024 de la International Surfing Association, cosa que han logrado.

En ese escenario, los organizadores técnicos de la carrera buscan otra alternativa para montar la competencias. Un destino en la mesa es el estadio de atletismo José A. Freyre en Mayagüez, donde este año se llevará a cabo el Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria.

“Nos hicieron el acercamiento. Me reuní con Víctor López y hablamos del evento y estamos conversaciones con Mayagüez porque es el único sitio donde se puede realizar ya que la pista en Ponce fue tapada y no la quieren abrir para atletismo. Ya no se puede usar Ponce y como las Justa serán en Mayagüez, es el lugar perfecto para hacer el evento”, explicó Ray Quiñones, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“No se han cerrado las puertas al Clásico. Seguimos con el empeño de poderlo realizar”, agregó.

Quiñones insistió que la presencia de la medallista olímpica Jasmine Camacho-Quinn en el Clásico Internacional de Atletismo representa una presión adicional.

“Ella separó la fecha de mayo para estar en Puerto Rico. No tiene otra competencia internacional para esa fecha para participar en el Clásico”, reconoció Quiñones.

Pero hay otro escollo en el camino y es conseguir cómo conseguir $450,000 para sufragar los gastos.

“Nada es fácil y más esa cantidad. Estamos buscando alternativas para conseguir ese dinero mediante auspiciadores. La Compañía de Turismo puede entrar, pero no puede cubrir la totalidad del evento. Estamos buscando el dinero porque nuestra atleta principal ya está reservada para esa fecha. Será cuestión de identificar dónde conseguir el dinero”, concluyó Quiñones.

Consultado al respecto, el directivo de Puerto Rico Events, Pedro Zorrilla, invita a diferentes entidades del país a apoyar el proyecto.

“Para Puerto Rico Events haber colaborado y haber producido este evento de atletmiso en Ponce en mayo del 2022 fue un honor y una cosa maravillosa. Traer a Jasmine Camacho Quinn y a otros 70 y pico de atletas de calibre mundial fue una gran experiencia. El evento en calidad y números incluso superó un evento de la Liga Diamante celebrado aquel mismo fin de semana en Qatar”, recordó Zorrilla.

“Sin embargo, ahora que vuelve la oportunidad en el 2023 nuestra corporación no puede participar porque logró un acuerdo con la ISA para celebrar en Puerto Rico en febrero del 2024 el Mundial de Surfing, que será la última parada antes del Surging en las Olimpiadas París 2024. Pero invitamos al DRD y a las corporaciones de Puerto Rico a encontrar la manera de cómo celebrar este magno evento. Lamentablemente, nosotros no podemos hacerlo”.