La concesión para que se puedan llevar a cabo carreras caballos mediante la orden ejecutiva que entrará en vigor el 26 de mayo ha generado roces entre los miembros de la Confederación Hípica de Puerto Rico y los administradores del Hipódromo Camarero.

Por un lado, los dueños de caballos de carrera reclaman que se determine lo antes posible la fecha para celebrar las pruebas debido a que los ejemplares necesitan varios días de preparación, al igual que los jinetes. Mientras tanto, la administración del hipódromo entiende que la orden ejecutiva contiene múltiples lagunas que afectarían los ingresos requeridos para cumplir con las obligaciones con acreedores y, a su vez, el dinero que se acumularía para pagar los premios.

Las máquinas de juegos electrónicos que operan en las agencias hípicas representan una considerable fuente de ingresos repartidos entre los dueños de caballos, los establecimientos y, a su vez, el hipódromo, quedaron excluidas en la orden ejecutiva.

“La administración (del hipódromo) está comprando tiempo. En ningún momento hemos estado en contra de las máquinas. Nuestro interés es que se hagan carreras porque, de lo contrario, estamos hablando de cerca de 80 días sin ingresos. Entendemos que la celebración de las carreras no debe estar sujeta a que autoricen que operen las máquinas”, sostuvo Luis Orraca, presidente de la Confederación de Dueños de Caballos. “Nuestro interés es que se cumpla con la orden ejecutiva de la gobernadora (Wanda Vázquez Garced)”.

Orraca indicó que los dueños han sufrido pérdidas dado a que los gastos para alimentar y medicar a los ejemplares son continuos, mientras no están ingresando dinero.

“Si no me falla la matemática, estimamos en cerca de $3 millones que hemos dejado de recibir. Cada caballo requiere gastos de $1,000 para alimentar y medicar. Cuando se multiplica por 1,200 caballos que hay en el hipódromo, es mucho dinero. La posición de los dueños de caballos es que la Administrador Hípico (José Maymo) ordene el día para comenzar que sería el pie forzado para que la industria comience a producir algo. No es momento de abrir las máquinas en las agencias hípicas independiente de que haya o no carreras. Somos hípicos. Las máquinas nos suplementan, pero la primordial es correr caballos”, destacó Orraca.

Ervin Rodríguez, presidente de Hipódromo Camarero, explicó que favorece que inicien los programas hípicos. Sin embargo, solicita que se le conceda la oportunidad para presentar ante los asesores económicos de la gobernadora Vázquez Garced los protocolos que adoptarían si se permite la activación de las máquinas electrónicas en las agencias hípicas.

“Estamos pidiendo que nos dé la oportunidad para dialogar con el “task forcé” económico. Hemos sido la única industria que se le dio el visto bueno para comenzar sin haber tenido la oportunidad de discutir el plan de mitigación que sometimos el 22 de abril”, explicó Rodríguez.

“Hay una desesperación por parte de los dueños de caballos, los jinetes, entrenadores y otros componentes. Nosotros queremos que se hagan carreras, pero hay unos asuntos que se deben aclarar”, agregó.

Rodríguez entiende que el protocolo trazado en la orden ejecutiva que permitiría la limitada entrada de clientes a las agencias hípicas no va en acorde a la práctica cotidiana.

“Especifica que solamente habrá un cliente en las agencias hípicas para hacer la transacción. Cuando salga, entonces puede entrar otro. No es la manera como las agencias funcionan. Tenemos que aclarar eso para indicar porqué eso no puede ser. El otro tema es que el día más importante de carrera, los domingos, quedó excluido. La gente va a las agencias, especialmente la gente mayor y luego se van para sus casas para ver las carreras en televisión”, mencionó.

“En cuanto a las máquinas de vídeo juegos, es necesario aclarar la forma y manera del protocolo en las agencias hípicas. Definitivamente la operación la llevarán los agentes en sus agencias. Por ejemplo, una agencia que tenga aprobadas 10 máquinas es casi seguro que podrá operar cuatro para mantener las distancias requeridas según lo establece el plan de salubridad. ¿Cómo nos garantizamos de que esas máquinas no las vayas a operar? Nuestro sistema tiene un control remoto que automáticamente no le damos acceso a esas máquinas en las agencias. No hay manera que puedan tratar de violentar el protocolo. No se le permitirá”, explicó Rodríguez.

Sobre el reclamo de la Confederación de Dueños de Caballos de que la administración del Hipódromo Camarero de que están condicionando el inicio de las carreras con la operación de las máquinas, Rodríguez lo negó.

“No tendríamos problemas de comenzar siempre y cuando que el gobierno de Puerto Rico nos diga una fecha precisa para que puedan operar las máquinas en las agencias. Que nos digan si será el 15 o el 30 de junio Cuando inicie la próxima fase. Nos regimos por muchas regulaciones, tenemos unos acreedores, una institución financiera, dos uniones obreras con sus respectivos convenios colectivos. No es una operación fácil. Que nos digas, éstas son las fechas, para reunirnos con las personas que nos proveen el financiamiento para unos acomodos o acuerdos para abrir sin las máquinas”, reclamó Rodríguez.