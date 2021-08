Dos de los integrantes de la delegación de Puerto Rico recibieron con entusiasmo y nerviosismo la bandera que portarán durante la ceremonia de apertura en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Yaimillie Díaz Colón y Carmelo Rivera Fuentes, quienes competirán en atletismo, visitaron la Fortaleza la tarde del viernes para la entrega oficial de la mano del gobernador Pedro Perluisi. Luis Pérez, de judo, no estuvo presente debido a que se encuentra en Japón entrenando para las paralímpiadas.

Aunque será una delegación pequeña, sobra el fervor por la oportunidad de representar a la isla en el evento mundialista.

“Me puse nervioso porque es una responsabilidad muy grande”, dijo Rivera Fuentes, quien participará en los 1,500 metros masculinos y cargará la monoestrellada junto a Díaz Colón. “Ahora siento que tengo más respaldo, apoyo y será cuestión de vivir el momento en Tokio”.

“Es una emoción increíble y un orgullo saber que nosotros tenemos esa chance de cargar la monoestrellada. Es un sentimiento que no tiene explicación”, agregó Díaz Colón.

Puerto Rico ha obtenido buenos resultados en pasados Juegos Paralímpicos con un botín de seis medallas. En la edición de 1988, Isabel Bustamente obtuvo una de oro en el evento del lanzamiento de la bala. Rivera Fuentes apunta hacia colocarse entre los primeros lugares.

“Si la ansiedad no me consume, debo estar en las primeras seis posiciones y si puedo dar la medalla la doy, del color que sea. Estoy cerca. Las prácticas me dan confianza y no puedo dejar que la ansiedad me gane”, afirmó.

Díaz Colón, por su parte, estará en los 100 y 200 metros lisos femeninos.

“La mayor expectativas es bajar mis marcas principalmente porque la competencia estará dura, pero la pista es ovalada y vamos a darlo todo. Iré a competir con personas que ya tienen ciclos olímpicos, a penas tengo 17 años, pero siempre trabajando duro para dar lo máximo en Tokio”, concluyó.

Los Juegos Paralímpicos comenzarán el 24 de agosto y concluyen el 5 de septiembre.