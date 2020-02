Las tenismesistas Adriana y Melanie Díaz pusieron a prueba las técnicas que aprendieron bajo la tutela del múltiple campeón mundial de boxeo Miguel Cotto en el primer partido de la Copa Panamericana ITTF 2020.

Mientras Adriana solamente necesitó de cuatro parciales para vencer a Jessica Yamada, Melanie se tuvo que extender al máximo de siete sets para superar a Daniela Ortega. Las jóvenes utuadeñas se colocaron en la ronda de cuartos de final del evento que se lleva a cabo en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.

El pasado enero, Cotto recibió a las hermanas Díaz en su gimnasio en Caguas para colaborar en la preparación física, particularmente, en los movimientos laterales.

“El físico es fundamental, junto con la parte mental. Creo que nos ayudó bastante. Me siento súper bien, no me siento cansada, así que nos preparó súper bien”, relató Melanie. “Me siento más rápida, me puedo mover mejor”, agregó.

Adriana, por su parte, coincidió que las técnicas enseñadas por Cotto le ayudaron a mejorar el tiempo de reacción.

Melanie Díaz necesitó de siete parciales para vencer a Daniela Ortaga en su primera participación en la Copa Panamericana. (Gerald Lopez Cepero / Staff)

“Me ayudó demasiado. Miguel nos trató súper bien, me siento más rápida. En muchas pelotas sentía que le llegaba, pero me adelantaba porque estaba más rápida de lo normal. Súper contenta y gracias a él (Cotto) me siento jugando espectacular”, afirmó la jugadora 20 en las clasificaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).

Melanie jugará hoy, sábado, a las 5:50 p.m., contra Lily Zhang. Adriana hará lo propio a las 7:30 p.m. ante Yadira Silva. Brian Afanador es el otro puertorriqueño que buscará adelantar a semifinales cuando enfrente a Marcelo Aguirre, a las 6:30 p.m.