El tenismesista boricua Enrique Yezué Ríos aterrizará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con las expectativas bajas para evitar desilusiones, pero confiado en su talento y preparación.

El moroveño, de 16 años, competirá en la ciudad paraguaya en el evento por equipo, dobles masculinos e individual. En la modalidad por equipo y en dobles verá acción con su compatriota y abanderado masculino, Steven Moreno. El grupo de tenimesistas lo completan Edmarie León y Kristal Meléndez.

“Estoy ansioso. Siempre voy con bajas expectativas, pero con mucha fuerza y deseo de hacer lo mejor de mí. Vamos con todo”, compartió Ríos a Primera Hora .

“Yo digo expectativas bajas porque he ido a torneos con alta expectativa y me pasa que pierdo en primera ronda o no paso de grupo. Obviamente, yo sé que yo tengo todo el talento y todo el trabajo como para poder ser campeón de ese torneo. Pero paso a paso, juego a juego, set por set, se lograrán las metas que uno quiere”, explicó.

Su preparación para las justas continentales ha sido exigente. Ríos hizo su entrenamiento para las competencias, que arrancan el sábado, en la ciudad de Houston, en Texas. El tenimesista viene de consagrarse el pasado junio subcampeón del WTT Youth Contender Nueva York, en la categoría Sub-17.

“Estoy entrenando siete horas diarias; físico, entrenamiento en la mesa, multipelotas… Mi preparación ha sido muy fuerte, pero después se ven los frutos”, comentó el clasificado número 24 del ranking mundial juvenil.

“He trabajado mucho tiempo. Llevo 12 años jugando tenis de mesa, desde los cuatro años. Es como una meta cumplida para mí. Va a ser una gran experiencia”.

En el escalafón adulto ocupa la posición 298.

“El tenis de mesa es un deporte muy complicado porque no puedes tomar mucho tiempo de descanso, mientras tú estás descansando, quizás otros jugadores están entrenando. Es un deporte de mucha repetición”, aseveró.

Ríos es parte del 93% de los atletas boricuas que van a su primera competencia de un clico olímpico. La delegación puertorriqueña está divida en 53 féminas y 57 varones.

Puerto Rico verá acción en 21 deportes, 25 disciplinas y 119 eventos. Los atletas que conquisten medalla de oro asegurarán su boleto a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, con excepción del baloncesto 3x3.

“Estoy seguro de que mis recursos como deportista y mi talento me podrán llevar a esos Juegos Panamericanos de Lima 2027”, sentenció Ríos.