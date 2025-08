En 2023, cuando Jamarr Bruno clasificó a los Juegos Centroamericanos de San Salvador, y así como a los Juegos Panamericanos de Santiago, le hizo una promesa a su hermano gemelo, Jarod.

Como el sueño de ir a dichas justas no fue posible para Jarod, Jamarr le prometió que algún día no muy lejano representarían juntos a Puerto Rico en una competencia internacional.

Dos años después, Jamarr cumplió su promesa -acompañada del esfuerzo de su gemelo- y se verá materializada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con 20 años.

“Yo le prometí a él en 2023, cuando fui a los Panamericanos, que íbamos a ir juntos la próxima vez, y así fue”, relató Jamarr en conversación con Primera Hora tras la presentación oficial de la delegación boricua que irá a las justas juveniles continentales y el abanderamiento en la Casa Olímpica.

“Me siento muy emocionado por estar con él y compartir esta experiencia juntos”, agregó, acompañado de su mellizo.

Jamarr (izquierda) y Jarod (derecha) junto a sus padres Jessica Mason y Wilfredo Bruno. ( Suministrada )

Jamarr, de un lado, verá acción en las competencias que arrancan el 9 de agosto, en la natación de 800 y 1, 500 metros libres. Jarod, por su parte, participará en aguas abiertas.

“Es una emoción que no sé ni cómo explicarla, porque desde que él fue a los Centroamericanos, yo quería ir con él. No se pudo dar ni en los Panamericanos tampoco, pero este año por fin sé no lo dio a los dos. Se siente bien porque es mi hermano gemelo. Yo he estado con él nadando toda la vida, desde los 3 años”, contó Jarod.

El camino hasta Asunción

Jarod vivirá por primera vez la experiencia de vestir los colores de la Monoestrellada, en un evento que abrirá el nuevo ciclo olímpico. Puerto Rico se verá representado por 110 atletas de 21 deportes.

“Es mi primera vez representando el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y mi expectativa para estos juegos es por lo menos terminar una buena posición dentro de los primeros ocho”, dijo el atleta, que partirá a Paraguay el 13 de agosto mientras que Jamarr viajará el 7.

“Es una carrera muy difícil, es muy física y de un nivel muy alto. Así que voy a hacer lo mejor de todo por si se da una medalla. Lo voy a dar todo”, expresó Jarod, que su prueba comprende un recorrido de 10 kilómetros.

El 93% de los atletas boricuas son como Jarod, lo que significa que van a su primera competencia de un clico olímpico. La delegación puertorriqueña está divida en 53 féminas y 57 varones.

Jamarr y Jarod en el World Aquatics Junior Open Water Swimming Championship. ( Suministrada )

Jamarr, por otra parte, llegará a la capital paraguaya considerándose un atleta ya probado. En la pasada edición de los Centroamericanos concluyó décimo en la prueba de aguas abiertas. Para los Panamericanos, entonces, terminó en el puesto decimoséptimo.

“Voy a estar nadando dos eventos y en los dos estoy muy bien posicionado con esperanza a ganar una medalla para Puerto Rico y poner la bandera en alto. Me siento superbién. Me siento con más valentía de representar a Puerto Rico. Ya me considero un atleta experimentado y con esa responsabilidad de darlo todo y tener una buena representación”, expresó el atleta, que actualmente reside en Miami debido a que recibió una beca de la World Aquatics.

Jarod consiguió su clasificación a Asunción en los Panam Aquatics Open Water Championship en Medellín, Colombia, en mayo. Mientras, Jamarr hizo lo propio en febrero, en los Southern Zone South Sectional Championships, en Florida.