Santo Domingo. En 1986, Eve Soto llegó a Santiago de los Caballeros para disputar sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Selección Nacional de Sóftbol femenino.

Cuarenta años después, regresó a la República Dominicana, pero esta vez no con un guante en la mano, sino para cumplir desde las gradas su rol al ser una de las principales fanáticas de su hija, Kathyria García, la segunda base de la novena boricua.

Soto debutó en la cita regional en Santiago 1986 con una medalla de oro, mientras que García disputa en Santo Domingo 2026 sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de conquistar también la cima en San Salvador 2023.

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“Mi primera competencia oficial fue Santiago 86, recordó Soto a este medio mientras disfrutaba del primer partido del domingo de sóftbol femenino entre las boricuas y Guatemala.

Eve Soto. ( Yolymar de Jesús Pérez )

“Es extraordinario. Me siento superemocionada de que mi hija haya podido seguir mis pasos. Siempre ha dicho que esa ha sido su inspiración”, añadió.

Soto confesó que el regreso a Quisqueya también removió muchos recuerdos de su carrera y de las compañeras como Ivelisse Echevarría y Betty Segarra con las que ayudó a construir parte de la historia del sóftbol puertorriqueño.

“Me dio sentimiento pensar en todo lo que hemos recorrido. Han pasado 40 años y todavía seguimos unidas. Nosotras como equipo éramos una familia y regresar a este momento me hace revivir todo lo que vivimos juntas”, expresó la exjugadora entre lágrimas.

Por su parte, para García, vestir el uniforme de la Monoestrellada tiene un significado especial por lo que representa seguir el camino que recorrió su madre.

“Siempre es un orgullo ponerme este uniforme, especialmente como mami lo hizo. Y ahora que ella puede venir para este torneo me da escalofríos porque siempre me está viendo jugar, pero ahora puede verme aquí con el Equipo Nacional buscando una medalla. Son muchas emociones”, manifestó la intermedista, de 22 años.

“Esto es bien grande porque representar a Puerto Rico es algo que siempre soñé desde que era chiquita. Poder seguir cumpliéndolo año tras año es algo que nunca voy a dar por sentado”, agregó.

García también reconoce que el legado de su madre va mucho más allá del terreno.

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“Todo lo que soy viene de mami, y papi también. Pero mami siempre me enseñó cómo ser una buena compañera de equipo, mantener la energía alta, estemos ganando o perdiendo, esté bateando o no. Siempre me recuerda lo que representa el nombre que llevamos al frente del uniforme”, dijo.

Soto explicó que nunca presionó a su hija para que siguiera sus pasos, aunque desde pequeña estuvo rodeada del ambiente del sóftbol.

“Kathyria practicó muchos deportes. Hasta golf jugó, pero siempre terminó quedándose con el sóftbol porque quiso. Siempre decía que quería seguir los pasos de su mamá y las historias que escuchaba en casa la inspiraron”.

Esa influencia también se extendió a las excompañeras de Soto. La exjugadora contó que Kathyria creció compartiendo con las integrantes de aquella generación pionera, a quienes hasta el día de hoy llama cariñosamente “sus tías”.

Soto viajó a Santo Domingo acompañada por su esposo Ramón y su hijo Christian.

La familia García Soto: Eve Soto, Ramón García, Christian García Soto y Kathyria García Soto. ( Yolymar de Jesús Pérez )

“Logramos abrir puertas”

Más allá del orgullo familiar, Soto considera que este conjunto recoge el fruto del trabajo realizado por las pioneras del programa nacional.

”Nosotras practicábamos dos veces al día. Fue duro, pero con orgullo digo que logramos abrir puertas para esta nueva generación. Ellas tienen más oportunidades y un núcleo muy fuerte. Ahora la visión está puesta en el ciclo olímpico y esperamos que puedan conseguir ese pase a Los Ángeles".

Puerto Rico solo ha participado una vez en el torneo olímpico de sóftbol femenino, cuando el deporte debutó en Atlanta 1996, edición en la que Soto integró la histórica novena. Tras ausentarse de París 2024, el sóftbol volverá al programa olímpico en Los Ángeles 2028.

Las boricuas abrieron la competencia de Santo Domingo 2026 con una victoria por nocaut, 15-0, sobre Guatemala y este lunes enfrentarán a las anfitrionas de República Dominicana desde las 7:30 p.m. con la mirada puesta en revalidar la presea dorada.