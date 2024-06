La campeona defensora en París 2024, Jasmine Camacho Quinn, está entrenando en un campamento en Roma junto a la vallista francesa Cyrena Samba-Mayela, quien, de hecho, viene teniendo un exitoso verano bajo los entrenamientos del también coach de la boricua, John Coghlan.

Coghlan conversó con calma con este diario sobre la boricua, quien se mantiene firme en el plan de enfocar en París 2024 y además explicó su trabajo con Samba-Mayela, quien ha elevado su nivel y es, de hecho, la autora del único segundo lugar de la boricua en la temporada.

El coach con quien Camacho Quinn ganó el oro con un récord olímpico en Tokio 2020 en el verano del 2021 y con quien ha mantenido su nivel mundial tres años luego, dijo que la boricua estará en Roma unos días más entrenando antes de regresar a la competencia en Bélgica y Finlandia.

PUBLICIDAD

“Está bien. Llegamos a Roma hace una semana y le está yendo bien, entrenando bien, preparándose para correr nuevamente”, dijo Coghlan.

Camacho Quinn correrá este sábado en Bélgica, en la competencia llamada Noche de Atletismo, que es parte del calendario de la Gira Continental de Bronce de la World Athletics. Y tres días luego correrá en Finlandia, en la competencia llamada Paavo Nurmi Games, que es parte de la Gira Continental de Oro.

La boricua se ha mantenido firme en enfocar el 2024 en defender el campeonato en París 2024. Ha entrenado más de lo que ha competido para llegar fresca a los Juegos Olímpicos. Además, el calendario de los 100 metros con vallas en París 2024 inicia el 7 de agosto. Restan aún casi dos meses para que la boricua inicie su defensa.

La boricua ha estado corriendo entre 12.40 y 12.60 segundos en la temporada.

Jasmine Camacho Quinn está entrenando en Roma con miras a regresar a la competencia este fin de semana en Bélgica. ( Wanda Diamond League / Matthew Quine )

Camacho Quinn está en Roma junto a Samba-Mayela, quien el pasado fin de semana se proclamó campeona europea de los 100 metros con vallas en el Campeonato Europeo de Atletismo celebrado en esa ciudad.

Samba-Mayela ganó el título europeo con tiempo de 12.31 segundos, que es también la mejor marca del año en el mundo en los 100 metros con vallas. El 12.31 es marca personal para la atleta y marca nacional para Francia. Samba-Mayela está, por tanto, pasando por su mejor momento con Coghlan en su ‘esquina’.

Además, la francesa llegó al Campeonato Europeo con una victoria en la última prueba de 100 metros con vallas de la Liga Diamante el 25 de mayo. En esa última victoria derrotó a Camacho Quinn, quien llegó segunda con 12.54 segundos, por debajo del 12.52 segundos en Samba-Mayela.

PUBLICIDAD

“Está teniendo un gran progreso. Creo que es bueno para el equipo, para todo el mundo. Demuestra que el entrenamiento funciona”, dijo Coghan.

Este diario le preguntó a Coghlan si Puerto Rico se debería sentir celos de que también esté entrenando a una rival de la boricua y clara contendiente al podio en París 2024. En la pregunta no se hizo referencia a Camacho Quinn porque la boricua debe estar acostumbrada a compartir el entrenador, como lo hizo en el 2023 junto a la finalista estadounidense en el Mundial Budapest 2023, Nia Ali.

Coghlan contestó que es normal en el atletismo trabajar con atletas que son rivales en la pista, por lo que entendería los celos.

“Es entendible, pero en el atletismo los coaches no reciben una gran paga como para entrenar exclusivamente a una atleta. Algunos países tienen exclusividad. Yo no tengo exclusividad con Puerto Rico y tengo que vivir. Con una atleta no puedo vivir. Es algo normal en el deporte de pista y campo. Es raro y está bien que existan celos, pero es la naturaleza de este deporte”, contestó.

Coghlan fundamentó su contestación con un ejemplo clásico: las destacadas velocistas jamaiquinas Elaine Thompson-Herah y Shelly-Ann Fraser-Pryce trabajaron juntas con el técnico Reynaldo Walcott. La primera ganó el oro en los 100 metros de Tokio 2020, seguida por la segunda. También nombró a un equipo en Florida en el que trabajan juntos seis velocistas que corren por debajo de 10 segundos en los 100 metros.

En Puerto Rico también hubo un caso reciente: el de los corredores de 800 metros Wesley Vázquez y Andrés Arroyo, quienes llegaron a Tokio 2020 bajo los mandatos técnicos de Carlos Guzmán.

PUBLICIDAD

Coghlan también dijo que entrenar a dos atletas de alto nivel crea un campamento competitivo con el que cada atleta se puede beneficiar, aunque el entrenamiento sea diferenciado.

“Creo que se pueden beneficiar una de la otra. Es bueno. Es un deporte individual y todos sus atletas son egoístas de una buena manera. Si crees que eres el mejor, no te debe molestar con quien entrenes. De la manera en que entreno, enseño mucho, pero también hago entrenamientos individuales. El programa que Jasmine sigue es distinto al que Cyrene sigue. Pero ambas se pueden beneficiar una de la otra al estar cerca”, dijo.

Por otro lado, Coghlan dijo que ha hablado con Camacho Quinn sobre la posibilidad de llegar a París 2024 como abanderada y dijo que no hay presión añadida a la atleta con ese reconocimiento.

“Creo que es brillante, que le daría más energía, orgullo patrio y poder. Creo que es bueno. No sentiría nada de presión. Ella me preguntó y le dije que sería un gran honor. Lo hemos hablado y creo que es gradioso. No hay presión en Jasmine. Después de todo ya es campeona olímpica. Lo demás es bono. Se siente presión cuando no se ha ganado nada. Pero ella ya tiene su medalla de oro”, contestó.