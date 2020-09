La jugadora de balonmano, Erika Graciani Massa, está lista para participar en su cuarta temporada en la liga profesional de balonmano de España, en la segunda división.

Pero en esta ocasión tendrá el reto de jugar su primer torneo desde el principio del calendario.

“Llegue a este equipo en el 2017, pero siempre iba para la segunda vuelta. Este año estaré la temporada completa, si Dios lo permite. Será un gran reto y me siento un poco extraña, ya que por la pandemia ha retrasado todo. Los partidos serán a puerta cerrada o con poco público y extrañaré esa gran afición”, dijo Graciani Massa a en un comunicado de PV MEDIA SPORTS.

PUBLICIDAD

Graciani Massa estará activa con el club catalán, Handbol Amposta.

La jugadora que ocupa la posición lateral y extremo ha sido parte de la selección nacional desde el 2015, además de que fue parte de la Selección Juvenil y de cadetes desde el 2010.

La división de honor plata está programada para comenzar el 26 de septiembre.

Nuestras expectativas como equipo son lograr jugar a un buen nivel y ascender a la máxima categoría del balonmano español" -Erika Graciani, jugadora boricua de balonmano

Para esta temporada, Graciani Massa tiene varias expectativas.

“Quiero mejorar físicamente y deportivamente y aportar al club, tanto en defensa como en ataque, para así lograr grandes objetivos. El club es muy bueno. Conozco a la mayoría de las chicas y son muy buenas personas y buenas jugadoras”, dijo la atleta.

Luego de varios meses sin poder jugar, ni entrenar por la crisis del Covid-19, el regreso a juego es algo que ya deseaba la jugadora zurda.

“Estamos felices de que ya comience la liga. Todas extrañábamos el balonmano. Nuestras expectativas como equipo son lograr jugar a un buen nivel y ascender a la máxima categoría del balonmano español”.

Graciani Massa dijo se ha ido adaptando al jugar y vivir en Cataluña, territorio de España que cuenta con un idioma diferente a la mayoría del país ibérico.

“El catalán no es tan difícil. Ya digo varias cositas. Entiendo bastante cuando me hablan catalán, aunque el entrenador habla castellano para que no tengamos ninguna duda cuando nos da una instrucción”, dijo.

Son dos las jugadoras de la selección nacional de balonmano que verán acción en la división de honor plata de la liga profesional de España. Graciani Massa se une a Jailene Maldonado, quien que estará activa en el CB Zonzamas.