Santo Domingo. Antes de disputar las medallas, los dos representantes de Puerto Rico en el skate street dejaron una sólida impresión en el inicio de la competencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La boricua Esmeralda Butler, de apenas 13 años y la atleta más joven de la delegación puertorriqueña, dominó la rama femenina al finalizar en la primera posición de la ronda preliminar con una puntuación de 71.57.

Vianez Morales y Esmeralda Blutler en la segunda serie de la semifinal. ( LUIS LICONA )

En la rama masculina, Gabriel Lavallee también tuvo una destacada actuación al concluir en el segundo lugar con 55.55 puntos.

Las finales del skate street se celebrarán el miércoles, con la competencia femenina programada para las 3:40 p.m., mientras que la masculina comenzará a las 5:10 p.m.