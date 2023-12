WORLD RECORD



A stunning end to the 2023 athletics season as Beatrice Chebet smashes the world 5km record 🔥



The double world 5000m medallist and world 5km road running champion clocks 14:13 at Cursa dels Nassos in Barcelona 🇰🇪



She takes six seconds off Ejgayehu Taye's mark 💥 pic.twitter.com/YMOJZ1cbTs