La vigente orden ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez y que establece una serie de permisos para que la gente se ejercite en las calles siempre y cuando mantengan distancia social y tomen otras medidas de seguridad, al momento, no autoriza el uso de parque públicos, pistas atléticas, gimnasios, playas y balnearios.

Esas determinaciones han generado olas de críticas por algunos sectores y, a su vez, confusión por los alcances de la orden ejecutiva que entró en vigor el 4 de mayo.

Adriana Sánchez Parés, secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), conversó con Primera Hora sobre el proceso de análisis que se llevó a cabo para determinar las guías sugeridas por el Task Force médico a cargo de los protocolos para lidiar con la pandemia del virus COVID-19. Asimismo, opina que la ruta para que las ligas profesionales pueden volver a la normalidad durante el 2020 es compleja.

“La orden es bastante específica en cuanto a las actividades que se pueden llevar a cabo. Los parques nacionales, las pistas atléticas y las playas todavía están bajo evaluación para una próxima etapa de apertura y reanudación de actividades deportivas según se determine según las recomendaciones del Task Forcé Médico”, sostuvo.

¿Cuál fue el análisis para determinar cuáles disciplinas sí y cuáles no?

“En un principio fue acogida por la recomendación del ‘task force’ sobre las actividades físicas que la gente puede llevar a cabo fuera de su casa. En el DRD también hicimos una propuesta del plan para ir reactivando otras características. No quisiera decir otros deportes porque en realidad no los catalogamos así, si no características de cosas que se pueden hacer y dentro de esos, les aplicará a diferentes deportes. La propuesta está siendo evaluada por el Departamento de Salud y el Task Force Médico para cuando la orden ejecutiva que tiene vigencia hasta el 25 de mayo expire y se emita la próxima orden, se puedan acoger o no algunas de las recomendaciones”.

La orden también mantiene en vela a los directivos del Voleibol Superior Femenino, el Baloncesto Superior Nacional y la Liga de Béisbol Superior Doble A, los que esperan por claridad por parte del gobierno para así determinar si es viable reanudar sus torneos, los que permanecen detenidos por el coronavirus.

“Todas las ligas en Puerto Rico se llevan a cabo en lugares públicos. A medida que estén cerradas, no podrá llevarse a cabo ninguna actividad. No importa que sea federativa o no, una liga o club privado, un programa público del gobierno, no hay distinción. Mientras esa sea la instrucción, ningún evento se podrá llevar a cabo. Posteriormente, cuando el gobierno determine qué actividades y dónde se pueden llevar a cabo, también se determinará cómo se llevarán a cabo. Similar a como cuando se permitió las ferreterías y los talleres abrieron dentro de ciertos horarios, hay que mirar el comportamiento de la gente y si hay un aumento súbito en los contagios”, explicó.

Sánchez Parés aclaró que las restricciones también aplican a espacios privados dado a que no está permitida la aglomeración de público en actividades multitudinarias.

Miguel Cotto Promotions ha sido una de las pocas entidades deportivas privadas que redactó y envió al DRD una propuesta que detalla los protocolos que podrían en prácticas a la hora de presentar carteleras de boxeo sin espectadores. La empresa detalla que haría pruebas para detectar el COVID-19 a todos los participantes.

¿Entiende que la limitación para tener disponibles los kits adecuados para hacer las pruebas es un escollo debido a que tal vez se deben reservar para potenciales pacientes del coronavirus?

“Es el balance que se debe encontrar, la decisión difícil para tomar porque ciertamente nuestros atletas dependen de que se lleven a cabo las ligas, las carteleras de boxeo, al igual que las personas que están alrededor de esos eventos, no solamente los que compiten. Precisamente por eso es que la reapertura o reactivación de la actividad deportiva varía de país en país. El momento adecuado para reactive dependerá de que haya suficientes pruebas, que el sistema de salud tenga la capacidad de absorber un aumento súbito en contagios. A medida que se permita que la gente interactúe más, habrá más riesgo de contagio”.

¿Anticipa que durante el 2020 se podrá regresar a cierta normalidad en términos deportivos?

“En término de tener actividades multitudinarias como estamos acostumbrados, lo veo un poco complicado principalmente porque las guías del CDC (Centro para Control de Enfermedades) y de la WHO (Organización Mundial de la Salud) apuntan a que todos esos eventos a lo mejor sí se pueden hacer con unas limitaciones en lo que resta del año con una cantidad de espectadores razonables manteniendo la distancia. Ahora mismo, todo apunta a que mientras no se tenga un tratamiento o una vacuna, no es recomendable tener con públicos tan grandes como antes. En Puerto Rico tampoco tenemos ligas que reúnen miles de personas, así que ojalá al final de este camino podamos tener una guías que nos puedan arrojar un poco de luz sobre eso y que podamos implementar en Puerto Rico”.