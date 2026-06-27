El mundo de la lucha libre está de luto. El luchador estadounidense Joe Doering falleció el viernes a los 44 años luego de una batalla de casi una década contra el cáncer cerebral, informó Maple Leaf Pro Wrestling a través de un comunicado en las redes sociales.

“Hoy, 26 de junio, a las 9:13 a.m., nuestro hermano Joe Doering falleció en paz, rodeado de su familia. Aunque vivió solo 44 años, Joe vivió intensamente cada uno de ellos”, expresó la empresa.

La organización también destacó que al deportista le sobreviven su esposa, Lindsay, familiares, amigos y una legión de seguidores que recordarán “su fortaleza, valentía y espíritu”.

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Doering nació en Chicago en 1982 y comenzó su formación como luchador en la escuela Can-Am Wrestling School, en Canadá, bajo la tutela de Scott D’Amore. Debutó profesionalmente en 2004 con Border City Wrestling y posteriormente desarrolló su carrera en el circuito independiente de Estados Unidos y Canadá.

Antes de consolidarse en Asia, Doering también luchó en la World Wrestling Council (WWC) de Puerto Rico, donde utilizó el nombre artístico Hans von Doering.

Sin embargo, el mayor reconocimiento de su carrera llegó en All Japan Pro Wrestling (AJPW), empresa con la que debutó en el histórico Korakuen Hall y donde rápidamente fue considerado el heredero del legendario Stan Hansen, una de las figuras extranjeras más exitosas en la historia de la lucha libre japonesa.

En 2010 dejó temporalmente Japón tras firmar un contrato de desarrollo con WWE, que lo asignó a Florida Championship Wrestling. No obstante, fue despedido ese mismo año y regresó a AJPW.

Su momento más importante llegó el 27 de julio de 2014, cuando conquistó el prestigioso campeonato de la Triple Corona, uno de los máximos títulos de la lucha libre japonesa.

La vida de Doering cambió drásticamente en febrero de 2016, cuando fue diagnosticado con un tumor cerebral. Tras someterse a una cirugía, permaneció alejado de los cuadriláteros durante aproximadamente un año.

Regresó a la acción en 2017 y volvió a posicionarse como una de las principales estrellas de All Japan Pro Wrestling. Más adelante, tras la pandemia de COVID-19, firmó con Impact Wrestling, donde disputó los últimos combates de su carrera.

En 2022, los médicos detectaron un segundo tumor cerebral que requirió una nueva operación. Después de la intervención desarrolló ataxia, un trastorno neurológico que afectó su movilidad y puso fin a su carrera como luchador profesional.

En noviembre de 2025 le fue diagnosticado un tercer tumor cerebral. Tras varios meses de tratamiento, Doering falleció este viernes a los 44 años, poniendo fin a una larga batalla contra la enfermedad.