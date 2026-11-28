La luchadora profesional Thea Hail protagonizó un momento emotivo en la televisión al raparse la cabeza frente al público de WWE NXT, luego de revelar que fue diagnosticada con alopecia areata.

Durante la transmisión del martes 24 de noviembre, la atleta de 23 años compartió cómo ha enfrentado la condición y explicó el impacto que tuvo en ella recibir el diagnóstico. Su intervención ocurrió en el WWE Performance Center, en Orlando, Florida.

“Se espera que cruces esa cortina y seas perfecta. Así que seguro que pueden imaginarse lo asustada que estaba de contarle al mundo que, a los 23 años, me habían diagnosticado alopecia”, expresó entre lágrimas desde el cuadrilátero.

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La luchadora, cuyo nombre real es Madison Knisley, había comenzado a hablar públicamente sobre su experiencia en agosto. El día 12 de ese mes publicó en Instagram que había descubierto su primera zona sin cabello y, dos semanas después, confirmó que padecía alopecia areata.

Hail relató que en menos de cuatro meses había perdido cerca del 40 % de su cabello. También confesó que durante ese proceso se preguntó repetidamente si volvería a crecerle y cómo cambiaría su apariencia.

“Me encantaría sentarme aquí y mentirles, decirles que estaba muy optimista con todo esto, pero no era así”, reconoció.

Sin embargo, aseguró que la experiencia también le ha permitido reflexionar sobre la aceptación personal y la presión por cumplir con los estándares de belleza.

La luchadora describió su diagnóstico como una “bendición disfrazada” y dijo que ha decidido transformar lo que inicialmente sintió como una debilidad en una fortaleza.

“No deberíamos disculparnos por ser diferentes; deberíamos celebrarlo. Lo más importante, deberíamos dejar de vivir tratando de cumplir con la definición de perfección de otra persona”, manifestó.

Antes de tomar la máquina de afeitar, Hail recordó su trayectoria en la lucha libre y afirmó que su identidad no depende de su apariencia.

“He pasado toda mi carrera demostrando que no me quedo en el suelo. Y esto no es diferente. Así que, con pelo o sin él, soy Thea Hail. Y en un mundo donde nadie sabe qué es real y qué no, esto sí lo es”, sostuvo.

Acto seguido, sacó una máquina para cortar el cabello y comenzó a raparse la parte superior de la cabeza, mientras los asistentes se levantaban para aplaudirla y animarla.

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El gesto también recibió el respaldo de Shawn Michaels, miembro del Salón de la Fama de WWE, quien le dedicó un mensaje en Instagram.

“Hay momentos en este negocio que van mucho más allá de lo que ocurre dentro del ring. El valor y la fortaleza que mostró Thea esta noche son algo verdaderamente especial”, escribió.

Michaels añadió que no podía sentirse más orgulloso de la luchadora por afrontar el cambio con valentía.

¿Qué es la alopecia areata?

La alopecia areata es una enfermedad autoinmunitaria que provoca la caída del cabello en determinadas zonas del cuerpo, principalmente en el cuero cabelludo.

Según la Clínica Cleveland, cerca de siete millones de personas en Estados Unidos viven con algún tipo de alopecia, y alrededor del 20 % de ellas son menores de edad.