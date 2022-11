Luego de una pausa de dos años por causa de la pandemia del virus COVID-19, Toa Baja revivió esta semana sus Olimpiadas Especiales Llaneras, actividad que se llevó a cabo en la Pista Atlética Marie Lande Mathieu en Levittown y las que fueron montadas para fomentar los movimientos físicos así como el recreo deportivo de los niños y niñas de educación especial en el municipio así como de los pueblos de Toa Alta y Cataño.

En total, sobre 200 niños participaron de la actividad realizada en pasado martes.

La actividad atrajo a más de 200 participantes. ( Suministrada )

“Con el propósito de celebrar el Mes de la Educación Especial, se organizaron nuevamente las Olimpiadas Especiales Llaneras con estudiantes de diferentes escuelas de la zona en una colaboración con el Departamento de Educación junto con el Departamento de Recreación y Deportes de Toa Baja. Este año, otras vez contamos con estudiantes del programa de Educación Física Adaptada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón”, explicó Ricardo Rondón, director de Desarrollo Educativo de Toa Baja.

El grupo consistió de 17 alumnos universitarios.

Las Olimpiadas Especiales fueron muy divertidas para los estudiantes. ( Suministrada )

“Estaban entusiasmados. No es un centro de práctica, pero le sirve para involucrarse más con los estudiantes especiales. Es un ensayo de lo que enfrentarán en la vida una vez completen sus respectivos estudios”, explicó Sheila Virella, gerente de Asuntos Educativos de Toa Baja. “Existían los programas de educación física tradicional, pero no para maestros de educación adaptada y ahí es donde viene a formarse ese programa. Una vez lo completen, se podrán integrar al Departamento de Edcuación que tiene un programa de educación adaptada, tal vez a organizaciones sin fines de lucro o colaborar con las Special Olympics de Puerto Rico”, continuó.

Los estudiantes especiales desfilaron antes de comenzar los juegos.

En el evento se fomentó el movimiento físico de grandes y chicos. ( Suministrada )

“Queríamos que vivieran una experiencia similar a unas Olimpiadas”, relató Rondón.

Luego, pasaron a una de las cinco estaciones que incluyeron ‘treasure hunt’, ‘rob the nest’, ‘touchdowns’, ‘over the rainbow’, ‘take my fit’ y ‘corner bowling’.

La próxima edición será en noviembre de 2023 para nuevamente conmemorar el Mes de la Educación Especial.